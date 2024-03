Alonso et Aston Martin s'attendaient à un retour sur terre

Fernando Alonso avait signé le sixième temps d'une Q3 serrée lors des qualifications du Grand Prix d'ouverture de la saison 2024 à Bahreïn, ce vendredi. Le lendemain, en course, le résultat a été moins flamboyant avec une neuvième place au terme d'une course où l'Espagnol a vite perdu prise avec ses concurrents directs pour terminer dans un no man's land.

Au sortir de l'épreuve, le double Champion du monde espagnol a expliqué que ce résultat correspondait à ce qui était attendu : "Aujourd'hui, je pense que c'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Nos simulations indiquaient que nous étions aux alentours de la neuvième place avec très peu de bagarre devant nous, les quatre premières équipes ayant un peu trop d'avance, et un écart confortable derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que j'avais la McLaren 18 secondes devant et la Sauber [de Zhou Guanyu , 11e] 28 secondes derrière. Nous étions donc complètement à l'écart de la course."

Après son podium de 2023, Fernando Alonso a dû se contenter d'un fond de top 10. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Pour Alonso, la surprise demeure donc ce qu'il s'est passé lors des qualifications et non pas ce qui s'est passé en course : "Nous manquons de rythme, c'est certain. Les tours [des qualifications] sont à étudier : pourquoi avons-nous été si rapides ? La course a été normale. Ce qui était exceptionnel, c'était le tour de la veille. La voiture est meilleure. Nous avons amélioré la vitesse de pointe, nous avons amélioré les virages rapides. Évidemment, nous avons fait des sacrifices dans les virages à basse vitesse."

En abordant le week-end, c'est plutôt la tendance inverse qui se dessinait au vu des essais hivernaux, Aston s'attendant à un bon rythme de course et à être moins à l'aise en qualifications. Mike Krack, le directeur de l'écurie, explique que c'est un autre domaine de compréhension sur lequel il faudra se pencher : "C'est un point que nous devons vraiment analyser, car il est évident que nous voulons les deux. Lors des essais [de pré-saison], c'est un peu le contraire qui s'est produit."

"En qualifications [du GP], nous avons été beaucoup plus proches que ce que nous pensions. Aujourd'hui, c'est un peu plus ce à quoi nous nous attendions. Nous devons nous faire une idée avec les circuits à venir, mais il est certain que nous n'étions pas en mesure de rivaliser avec les [équipes qui nous précédaient]."

Avec Filip Cleeren