Hamilton et Mercedes lancés dans un "processus de construction"

Mercedes n'a pas lancé sa saison 2024 de la meilleure des manières. Malgré la troisième place de George Russell en qualifications, la marque à l'étoile n'a récolté que 16 points au terme du Grand Prix de Bahreïn, laissant Red Bull et Ferrari réaliser une bien meilleure moisson.

Du côté de Lewis Hamilton, les performances vues aux essais n'ont pas été reproduites lors de la suite du week-end, le septuple Champion du monde n'ayant atteint que la neuvième place en qualifications avant de rallier l'arrivée en septième position, à 50 secondes du vainqueur Max Verstappen.

Hamilton n'est toutefois pas déçu pour autant de sa nouvelle W15. Selon lui, la base est plus saine que celle des voitures précédentes, lui donnant l'espoir de la voir s'améliorer au fil de l'année.

"Je me sens bien, je ne me sens pas abattu", a-t-il indiqué après sa course. "[C'était] une course très moyenne. [...] Ces deux dernières années, nous avons eu beaucoup de problèmes et nous avons passé plusieurs courses à régler tous ces problèmes, à essayer de comprendre quels étaient ces problèmes. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une plateforme sur laquelle nous pouvons commencer à construire des choses. Il s'agit maintenant d'un processus de construction, je pense que nous sommes une très bonne équipe pour ça."

Le Grand Prix de Bahreïn de Hamilton n'a pas été de tout repos. Rapidement lâché par les hommes de tête, le Britannique a dû composer avec divers problèmes sur sa monoplace, comme il l'a expliqué à Motorsport.com.

"Ma batterie a été à plat pendant un moment, alors dans les lignes droites, je manquais d'énergie tout le long. J'ai donc perdu beaucoup de terrain sur les McLaren. J'ai corrigé ça pendant quelques tours, ça a pris une bonne dizaine de tours, et j'ai perdu beaucoup de secondes. Une fois que le problème a été réglé, il fallait simplement essayer de s'y remettre et de rattraper le retard. Ensuite, il y a eu une petite surchauffe des freins. Et puis, dans l'ensemble, la performance était moyenne."

Et Hamilton d'ajouter : "Mon baquet a commencé à bouger. Il y a eu un bruit et mon côté gauche s'est comme affaissé, ensuite il s'est mis à bouger dans les zones de freinage. Pas terrible."

Propos recueillis par Adam Cooper