Alonso espère qu'Aston Martin "haussera le niveau" pour le Mexique

Aston Martin était parti pour un nouveau rendez-vous compliqué en terres texanes après le résultat difficile de la course sprint. Fernando Alonso a terminé à une lointaine 18e place après sa bataille en piste avec Liam Lawson - qui s'est soldée par une discussion corsée entre les deux hommes -, et Lance Stroll a passé la ligne d'arrivée en 13e position.

Puis sont venues les qualifications de la course principale où le pilote espagnol a pu se hisser jusqu'à la huitième position, transformée en septième place avec le départ depuis la voie des stands de George Russell. Une totale "surprise" pour l'écurie britannique, qui n'a cependant pas duré très longtemps, puisqu'Alonso est sorti du premier tour de course, très loin, en 14e position. Un scénario qui était toutefois attendu par Aston Martin.

"J'ai pris un bon départ, jusqu'au premier virage, puis je me suis retrouvé coincé à l'extérieur, j'y suis resté, j'ai perdu quelques positions, et dans les virages rapides du premier tour aussi", a expliqué le double champion du monde après la course.

"Nous savions que quelle que soit notre position dans le premier tour, à la fin, nous aurions notre position habituelle, qui était la 14e place pendant la course. C'est ce que nous avions prévu, ce n'est pas une surprise. La surprise, en revanche, c'étaient les qualifications, où la huitième place n'était pas normale."

Fernando Alonso, au départ du Grand Prix des États-Unis. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

La descente d'Aston Martin dans la hiérarchie a débuté au Grand Prix d'Émilie-Romagne où, à l'image de Ferrari, Visa Cash App RB ou même Red Bull, l'équipe britannique s'était trompée dans sa trajectoire de développement et avait perdu du terrain par rapport à ses concurrentes.

L'écurie a apporté un nouveau package d'amélioration à Austin, mais il semble difficile de savoir où se placer quant à la performance de ces évolutions, après les conclusions assez floues de cette première course.

"Nous disons à l'équipe ce dont la voiture a besoin, puis l'équipe fait ce qu'elle peut", a ajouté Alonso. "Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas améliorer les performances. Nous avons été freinés pendant une grande partie de la saison, mais nous avons tiré des leçons positives et négatives, et en analysant le nouveau package, nous essaierons de nous améliorer pour la prochaine fois."

"C'est sûr, ce sont des leçons que l'on tire. Parfois, elles sont positives et parfois, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était un week-end difficile, mais nous devons hausser le niveau pour le Mexique, et j'espère que nous y parviendrons."

Alors qu'Aston Martin stagne, ses rivaux eux progressent. Que ce soit Haas, VCARB ou Williams, les trois écuries qui se trouvent juste derrière au classement constructeurs ont toutes marqué des points lors du Grand Prix des États-Unis.

Bien que la marque anglaise ait encore de la marge avec une avance de 48 points sur l'écurie américaine qui la précède, le très bon développement des concurrents et l'arrivée de plusieurs pilotes qui font la différence, comme Liam Lawson ou Franco Colapinto, ont de quoi faire peur à Aston Martin.

"Il n'y a pas eu de bagarre [avec Colapinto] aujourd'hui, il était une seconde plus rapide que nous. La Williams est la nouvelle McLaren au milieu du peloton", a conclu Alonso en riant.

Propos recueillis par Mario Galan