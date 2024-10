Hülkenberg : "200% de mieux que l'année dernière"

Alors que les yeux sont rivés sur la bataille entre McLaren, Red Bull et Ferrari pour le titre constructeurs, d'autres rivalités font rage plus loin dans le classement. C'est le cas pour Williams et Alpine qui se disputent la huitième place du championnat, mais également pour Haas et Visa Cash App RB, l'écurie américaine occupant au sixième rang après son résultat aux Grand Prix des États-Unis.

Nico Hülkenberg et son coéquipier Kevin Magnussen ont été performants tout le week-end. Cela a commencé par les qualifications sprint lors desquelles les deux pilotes ont atteint la SQ3. En sprint, le Danois, septième, et l'Allemand, huitième, ont rapporté trois points pour Haas, permettant à l'écurie américaine d'égaler VCARB au classement constructeur.

Les qualifications traditionnelles ne se sont pas déroulées comme prévu pour Hülkenberg, auteur du 12e temps en Q2, transformé en 11e place sur la grille après la pénalité de George Russell. La course, quant à elle, s'est mieux passée pour le futur pilote Sauber et Audi, qui l'a vu terminer à la huitième place, Haas prenant les devants face à VCARB avec deux petits points d'avance.

Lorsqu'il lui a été demandé dimanche si le week-end s'était bien passé pour lui, Nico Hülkenberg a répondu au micro de Sky Allemagne : "Pas tout le week-end. Hier matin [lors du sprint], ça allait, mais hier après-midi [en qualifications], j'étais plutôt énervé et en colère contre moi-même. C'était plutôt positif, parce que j'avais cette colère dans l'estomac et je l'ai transformée en énergie positive, je voulais réparer aujourd'hui ce que j'avais gâché hier."

"J'ai réussi à le faire avec l'équipe, en réalisant un bon arrêt. J'avais déjà le sentiment après le sprint qu'un seul arrêt était possible parce que les mediums tenaient bien, et c'était encore le cas aujourd'hui. Nous avons tout maximisé, nous n'avons rien laissé de côté, alors, bien sûr, je suis très satisfait et nous pouvons continuer comme ça."

Nico Hülkenberg se félicite de son arrêt au stand avec Haas. Photo de: Andreas Beil

Le Grand Prix des États-Unis est généralement le moment de la saison où les équipes apportent les ultimes mises à jour à leurs monoplaces. Haas, comme la plupart des écuries, est venue avec des évolutions à Austin. Ces dernières ont semblé fonctionner et, pour Nico Hülkenberg, ce sera le cas jusqu'au terme de la saison.

"Je suis confiant, parce que je ne pense pas que beaucoup d'équipes vont arriver avec beaucoup de mises à jour maintenant", déclare Hülkenberg au micro de ServusTV. "La plupart des choses se sont passées ici ce week-end, dans la plupart des équipes. C'est plus ou moins fixé jusqu'à la fin de l'année. Mais je pense que nous sommes bien préparés et même avec les autres circuits qui arrivent, nous devrions être compétitifs en milieu de peloton."

Une nouvelle direction qui fonctionne

La dernière fois que Haas avait été aussi bien placé dans le classement des constructeurs, c'était en 2018 lorsque l'écurie américaine avait terminé la saison à la cinquième place. Depuis, elle n'a jamais fait mieux qu'une huitième position en 2022.

La saison dernière a sans doute été l'année de trop et Haas a décidé de se séparer de Günther Steiner, directeur de l'équipe depuis ses débuts en 2016. À l'aube de la saison 2024, c'est Ayao Komatsu qui l'a remplacé, un changement qui a vu l'écurie américaine se restructurer et obtenir les résultats qu'elle affiche aujourd'hui.

"Nous avons tout simplement un bon flux", explique Hülkenberg. "Bien sûr, certaines choses ont été modifiées au cours de l'hiver sur le plan technique, mais le travail se déroule tout simplement de manière beaucoup plus fluide en termes de processus et de communication entre les départements. Nous avons effectué quatre ou cinq mises à niveau et il s'est passé quelque chose à chaque fois."

Nico Hülkenberg salue la tendance positive chez Haas. Photo de: Andreas Beil

"Ce n'est pas toujours positif ou bon à 100%, mais au moins quelque chose s'est produit et a changé. L'année dernière était vraiment terne en comparaison. Les processus sont simples, meilleurs, plus fluides, plus efficaces et la plateforme avec laquelle nous avons commencé à Bahreïn était tout simplement bien meilleure. 200% de mieux que l'année dernière, ce qui nous a bien sûr permis de faire de bien meilleures courses."

Alors que Haas accueillera Esteban Ocon et Oliver Bearman dans ses baquets la saison prochaine, Nico Hülkenberg poursuivra son aventure en Formule 1 chez Sauber, qui deviendra Audi à partir de 2026. Seulement, la forme actuelle de l'écurie suisse peut inquiéter le pilote allemand : elle n'a toujours pas marquée le moindre point cette saison. Mais l'actuel pilote Haas fait confiance à la nouvelle structure qui est en train de se mettre en place.

Lorsqu'il lui est demandé s'il craint son passage chez Sauber, Hülkenberg répond: "Pas pour moi. Pour moi, tout est réglé, tout est bon. Prenez Haas, par exemple. Ce sera la même chose pour Sauber l'année prochaine. Ils ont besoin d'un hiver, et l'année prochaine, les choses devront être différentes, comme chez Haas, et les cartes seront rebattues. Il n'y a pas de doute, je suis à fond."