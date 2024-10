Un an sans point pour Sauber : comment Audi mettra fin à cette série ?

La dernière fois que Sauber a marqué des points au championnat du monde de Formule 1, c'était il y a un peu plus d'un an, le 8 octobre 2023, lorsque, sous le nom d'Alfa Romeo, l'écurie avait placé ses deux monoplaces dans les points au Grand Prix du Qatar. Depuis, le constructeur suisse n'a pas été particulièrement en réussite, l'équipe d'Hinwill étant la seule à ne pas avoir marqué de points cette saison.

Aujourd'hui, Sauber est en attente, tandis que la plupart des investissements sont consacrés à l'arrivée d'Audi en 2026, date à laquelle la nouvelle règlementation entrera en vigueur. Mais même à ce moment-là, la course au succès championnat se poursuivra, alors que les investissements dans les installations de l'équipe à Hinwil se font de plus en plus nombreux.

Alessandro Alunni Bravi, membre actuel du conseil d'administration et représentant de l'équipe, en est bien conscient, puisqu'il a pu voir les ressources que des constructeurs comme McLaren et Aston Martin ont consacrées à leurs nouvelles installations. L'Italien, dont l'avenir au sein de l'équipe reste inconnu puisque Jonathan Wheatley assumera la plupart de ses fonctions lorsqu'il deviendra directeur de l'équipe, affirme que tous les atouts dont dispose la structure peuvent être améliorés.

"Nous avons assisté à un changement dans la structure de direction au cours des 18 derniers mois, tant du côté d'Audi que de Sauber", a déclaré Alunni Bravi. "Je pense donc qu'il y a eu une révision claire du projet, un réalignement des objectifs en fonction de la tâche qui nous attend."

Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'équipe, Stake F1 Team KICK Sauber Photo par : Zak Mauger / Motorsport Images

"J'ai toujours été convaincu que le défi de la Formule 1 était complètement différent de celui de toute autre catégorie de sport automobile. Et bien sûr, nous avons beaucoup de travail devant nous pour rattraper nos concurrents. Nous devons améliorer nos effectifs, nos installations, notre technologie et nos outils. Mais nous le savions."

"Je pense qu'aujourd'hui, nous comprenons mieux ce dont nous avons besoin, non seulement pour nous améliorer, mais aussi pour devenir une équipe gagnante. Et avec l'expérience de Mattia [Binotto], et l'engagement de [Gernot] Döllner, PDG d'Audi, je pense qu'ils partagent une vision claire de la trajectoire de cette équipe, de ce qui est nécessaire."

"Si vous regardez l'investissement réalisé par McLaren, ils ont décidé de construire une nouvelle soufflerie. Chez Aston Martin, lors des trois dernières années et demie, ils ont construit une nouvelle usine, une nouvelle soufflerie, un nouveau simulateur, ils ont agrandi le personnel, recruté les meilleurs - Adrian Newey étant le dernier en date."

Mattia Binotto, directeur général et directeur de la technologie, Stake F1 Team KICK Sauber Photo par : Andy Hone / Motorsport Images

"Ce n'est donc pas seulement que Sauber doit progresser pour devenir une équipe d'usine. C'est que la Formule 1 n'a jamais cessé de se développer, elle n'a jamais cessé de s'améliorer, dans tous les domaines, en termes de technologie ou en termes de personnel. C'est quelque chose que nous devons également faire."

L'arrivée de Binotto apporte à l'équipe la stabilité dont elle avait besoin, compte tenu de l'engagement antérieur de l'Italien d'origine suisse auprès de Ferrari. Sa signature a mis fin à la querelle entre Andreas Seidl et Oliver Hoffmann, qui commençait à affecter les progrès d'Audi en coulisses. Selon Alunni Bravi, le travail de Binotto ne concerne pas seulement 2026 et l'avenir, mais aussi le renforcement de l'équipe à court terme, afin que la saison prochaine démarre sur de bien meilleures bases.

"Nous construisons une équipe tous ensemble, et je pense qu'il est très important de mettre en place des fondations solides dès maintenant", a-t-il déclaré. "Et le fait que Mattia était à Monza est un signe clair que son engagement n'est pas seulement pour l'avenir, nous devons montrer des progrès dès maintenant afin d'être compétitifs à l'avenir. Il a l'entière responsabilité de la réussite sportive de l'équipe, et la réussite sportive commence maintenant, pas en 2026. C'est pourquoi nous construisons les fondations dès maintenant."

Mattia Binotto lui-même affirme qu'il est primordial de changer l'état d'esprit de ceux qui travaillent déjà chez Sauber, habitués au mieux à des résultats en milieu de peloton ces dernières années, en un état d'esprit avide de victoires. Comme Alunni Bravi, il parle de prendre "les bonnes décisions", il se souvient de son expérience chez Ferrari, en particulier à l'époque où Jean Todt recalibrait l'équipe pour la faire passer d'un statut d'éternel mauvais élève à celui de force dominante au début des années 2000.

Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber C44 Photo par : Andy Hone / Motorsport Images

"Nous savons que nous partons d'une petite entité. Nous avons besoin d'une transformation claire de l'entreprise du point de vue de l'état d'esprit culturel, mais aussi dans tous les autres aspects", a expliqué Binotto. "Et nous devons simplement avancer pas à pas, prendre les bonnes décisions, chercher les bonnes solutions et avoir un objectif clair devant nous dans quelques années pour vraiment devenir une équipe gagnante au niveau de référence de la Formule 1."

"Il y a un soutien total, j'ai été convaincu par le projet et je suis pleinement convaincu que [notre destin] est entre nos mains. Je pense qu'il est très difficile d'évaluer le temps [que cela prendra], d'indiquer le temps qu'il faut y consacrer. L'écart est important, c'est certain. Il est important en termes de nombre de personnes travaillant sur place, d'installations, de moyens disponibles, et d'outils. "

"C'est une question de détails, quel que soit le point de vue, il y a quelque chose de différent par rapport à ce à quoi j'étais habitué. Mais pour moi, c'est génial. C'est génial parce que je sais que j'ai une référence en tête. Je pense que cela aidera certainement le projet au niveau de ce que nous devrions faire, et ensuite il s'agit de savoir comment nous pouvons le faire le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je pense que les repères sont clairs. Nous établissons nos priorités, car on ne peut pas tout faire en une seule fois."