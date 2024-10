Du "faux gravier" à Austin pour renforcer les limites de piste

Selon les informations de Motorsport.com, les organisateurs du Grand Prix des États-Unis ont décidé de prendre une série de mesures pour circonscrire le problème des limites de piste sur le Circuit des Amériques (COTA), en vue de l'épreuve qui se tiendra du 18 au 20 octobre.

Comme souvent ces 12 dernières années, le tracé situé près d'Austin a été resurfacé en vue du GP à venir, pour essayer de réduire les nombreuses bosses favorisées par l'instabilité du terrain sur lequel l'installation a été construite. Les responsables du tracé en ont donc profité pour implémenter des solutions afin de limiter les passages hors piste des pilotes.

La problématique avait été soulevée l'an passé à l'occasion d'une réclamation déposée par Haas suite à ce que l'écurie avait considéré comme de nombreuses infractions aux règles sur le sujet n'ayant pas été sanctionnées. La requête avait été rejetée par les commissaires, mais les dépassements constatés sans être sanctionnés ont entraîné la grogne d'autres structures, la FIA reconnaissant après analyse des vidéos qu'il y avait du pain sur la planche pour essayer d'améliorer cela.

C'est dans ce contexte que le COTA a donc introduit plusieurs modifications destinées à éviter que le scénario de 2023 ne se répète.

Dans un premier temps, certains bords de piste asphaltés ont été rendus plus étroits de 1,5 mètre et remplacés par du gazon afin que les pilotes soient moins tentés d'y passer. Il s'agit de l'intérieur des virages 6, 13, 14 et 15. Des caméras ont également été ajoutées dans des "endroits stratégiques" afin de mieux garder un œil sur le dépassement des limites de piste.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo de: Red Bull Content Pool

Une modification a également été effectuée à la sortie du virage 11, l'épingle à gauche qui commande la ligne droite de retour. La zone asphaltée hors piste s'est vue dotée d'un emplacement où sera logé un "faux bac à gravier", à savoir un tapis de résine sur lequel des graviers sont collés pour décourager les pilotes d'y passer sans toutefois risquer que la piste soit salie en cas de passage au large. Cette solution a été pour la première fois utilisée à Zandvoort en 2022.

Avec la nécessité de faire des compromis dans le domaine de la sécurité en raison de la venue sur le tracé du COTA du MotoGP, ces changements ont avant tout été décidés dans le cadre d'une expérimentation menée pour l'édition 2024 du GP F1.

Bobby Epstein, promoteur de la course d'Austin, a déclaré : "Il y a des endroits où c'est difficile parce que, si vous faites rouler des MotoGP et des F1 sur la même piste, l'une voudra du gravier dans une zone où l'autre n'en voudra pas. On ne peut pas avoir les deux, et on ne peut pas découper la piste et y mettre du gravier, puis la retourner en espérant qu'elle reste étanche alors qu'il y a de la glaise en dessous. Il y a donc des défis à relever dans un sens comme dans l'autre."

D'autres vibreurs ont également été remplacés, avec un drainage ajouté pour aider à améliorer les choses en conditions humides.

Concernant le resurfaçage, Epstein d'expliquer : "Il s'agissait principalement de se débarrasser des bosses. Une partie de cette piste avait 12 ans, il était donc temps. Je sais que Max [Verstappen] en a fait une critique plutôt négative l'année dernière. J'espère donc que nous entendrons quelque chose de positif. Je suis certain que nous allons entendre : 'C'est un tout nouveau circuit. C'est fantastique'."

Avec Jonathan Noble