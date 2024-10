Wolff : Le moment est venu d'arrêter de "flirter" avec Verstappen

Alors que Lewis Hamilton avait annoncé, avant même le début de la saison, son départ de Mercedes pour Ferrari en 2025, Toto Wolff avait indiqué avoir ouvert des discussions avec le clan Verstappen en vue de la saison prochaine. Des discussions entamées alors que l'écurie Red Bull étaient en proie dans le même temps à des tensions en interne, après des accusations à l'encontre de Christian Horner, de comportement inapproprié envers l'une de ses employées.

Alors que les performances des Red Bull déclinaient, l'hypothèse de voir Max Verstappen partir chez Mercedes prenait forme, avant que la tendance ne s'inverse et que Kimi Antonelli ne soit finalement confirmé dans le cadre du Grand Prix d'Italie à Monza aux côtés de George Russell pour la saison 2025.

Les performances constatées du jeune Italien lors d'essais privés ont ainsi convaincu Mercedes de le titulariser dès l'année prochaine, les dirigeants de l'écurie insistant également sur leur volonté de construire une collaboration à long terme avec Antonelli, âgé de 18 ans seulement. Alors que son duo de pilote est désormais confirmé pour 2025, Toto Wolff a indiqué qu'il avait abandonné la piste Verstappen, ainsi que les discussions avec le pilote néerlandais.

"Je pense que je l'ai déjà exprimé, et nous avons un point de vue similaire également du côté de Max, on doit faire confiance à ses pilotes ou à son équipe", a ainsi déclaré Wolff à Motorsport.com. "On doit leur donner le maximum de soutien possible pour qu'ils réussissent. Et ce n'est que si les choses tournent vraiment mal que l'on envisagera d'autres opportunités."

"Pour moi, c'est comme flirter à l'extérieur alors que l'on est engagé dans une relation. Ça ne marche pas, je ne flirte pas à l'extérieur. Ce n'est que si je veux changer, ou envisager un changement, que je chercherai à avoir une conversation. Et c'est la même chose [du côté de Verstappen]. Nous sommes assez proches dans nos valeurs sur ce point, je pense."

Toto Wolff veut désormais sur ses pilotes confirmés pour 2025, Andrea Kimi Antonelli, et George Russell. Photo de: Mercedes AMG

Dans le même temps, Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull, avait suggéré que George Russell pourrait être un candidat à un volant Red Bull dans un futur proche, alors que le contrat du Britannique avec Mercedes expire à la fin de la saison 2025. Mais Wolff a balayé cette possibilité en insistant sur le fait que Russell faisait partie du plan à long terme établi par son équipe, et qui voit ce dernier emmener désormais Mercedes avec un nouveau rôle de leader aux côtés de son jeune équipier.

"George a une trajectoire similaire [à Antonelli] en termes de karting et de formule junior, et George a été le premier junior Mercedes à nous rejoindre", a ajouté le dirigeant autrichien. "Il est toujours notre pilote Mercedes. Nous ne faisons pas de grande différence [entre lui et Antonelli]. Sur le plan humain, nous leur apportons le même soutien. Rien ne change."

"Tous les grands pilotes de F1 savent qu'ils doivent se mesurer à leur coéquipier, qu'il soit jeune ou vieux. George a pour coéquipier Lewis Hamilton, le plus grand pilote de tous les temps, depuis trois ans. Il sera donc parfaitement à l'aise face à l'un des plus jeunes, qui arrive avec de grandes attentes."