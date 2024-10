Mercedes affirme qu'il n'y a pas de problème avec le package d'Austin

Lors du Grand Prix des États-Unis, Mercedes a introduit une série de modifications aérodynamiques pour sa W15. Cependant, l'écurie allemande a connu un week-end difficile au cours duquel George Russell et Lewis Hamilton se sont heurtés aux caractéristiques de la voiture. Les deux pilotes sont sortis de la piste de manière quasi identiques au virage 19, Russell lors de la dernière partie des qualifications et Hamilton dans les premiers tours de course.

Le septuple champion du monde a même suggéré que les modifications apportées à la voiture avaient peut-être déclenché une certaine instabilité aérodynamique, notamment un phénomène de rebonds. Mercedes doit-elle conserver ses mises à jour pour la course de cette semaine au Mexique ? Le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les problèmes rencontrés n'étaient pas liés aux évolutions, mais plutôt à la conduite spécifique sur la piste bosselée du Circuit des Amériques.

"Je ne pense pas que nous ayons un problème fondamental avec la mise à jour, vraiment", a-t-il déclaré. "Je pense qu'il s'agit plutôt d'une interaction entre l'aérodynamique et la mécanique. C'est pourquoi nous allons poursuivre la mise à jour. Cela n'a pas de sens de ne pas le faire, parce qu'on laisse de côté beaucoup de temps au tour. Mais d'un autre côté, il faut être très ouvert d'esprit. George a piloté la version de juillet [en course] parce que nous n'avions pas le [nouveau] plancher, et cela semblait assez compétitif."

Bien que Mercedes ait l'intention de maintenir sa mise à jour, l'équipe reste à court de pièces de rechange après l'accident de Russell lors des qualifications. Et avec un seul des nouveaux planchers intacts désormais, l'équipe semble prête à diviser les packages au Mexique.

"Il est clair qu'il nous manquera le plancher qui doit être renvoyé au Royaume-Uni et réparé pour le Brésil", a ajouté Wolff. "Nous utiliserons donc la spécification de rechange. Concernant Lewis, il devrait normalement avoir toutes les pièces, mais je ne suis pas sûr à 100 % qu'il veuille rouler avec cette spécification. Nous allons donc voir comment nous voulons aborder ce week-end."

Pour Wolff, ce que Mercedes doit surtout comprendre, c'est la raison de sa vitesse lors des essais de vendredi, Hamilton ayant été assez rapide pour jouer la pole position au sprint, puis moins bien sur le reste du week-end.

"Nous devons comprendre pourquoi nous avons une voiture qui, le vendredi, est de loin la plus rapide, avant la situation de Franco Colapinto [avec le drapeau jaune]. Lewis avait quatre dixièmes d'avance et il aurait été le plus rapide. Le samedi, c'est différent. Dans la course sprint, nous avons eu une suspension cassée. C'est une explication. Nous l'avons réparée en qualifications, mais plus rien n'allait et nous avions du mal à avoir du rythme. Ensuite, dans la course, il y a eu l'incident [pour Hamilton] dans ce virage qui est sorti de nulle part. Il ne poussait pas du tout."