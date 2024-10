Alpine : des évolutions "positives" mais "pas exploitées" selon Gasly

Remplie d'espoir, la course de Pierre Gasly à Austin ne s'est finalement pas vraiment passée comme prévu. Parti d'une prometteuse sixième place sur la grille, après le départ depuis la voie des stands de George Russell, ce n'est qu'en 12e position que le pilote a terminé le Grand Prix des États-Unis.

À l'extinction des feux, le Français a pu garder sa position de départ. Au 17e tour, son équipe l'a appelé au stand afin de contrer la tentative d'undercut de Kevin Magnussen. Toutefois, après un très long arrêt de plus de six secondes, Gasly est ressorti non seulement derrière le pilote Haas, mais surtout loin dans le peloton, en 16e position.

Il s'est retrouvé coincé dans le trafic muni de pneus durs difficiles à mettre en température, ce qui n'a pas facilité sa remontée. Pour ne pas arranger les choses, le pilote Alpine a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé Alexander Albon hors de la piste au virage 15.

"Ce n'était pas assez bien", explique Gasly au micro de Canal+ après la course. "On fait de très, très bonnes qualifs, malheureusement aujourd'hui on était beaucoup trop lents et ça a été trop approximatif à tous les niveaux. Il faudra retravailler et faire mieux en tant qu'équipe pour les prochaines courses."

La très bonne qualification de Gasly, dans une Alpine pourvue du dernier package d'améliorations introduit à Austin, a montré que l'équipe se trouvait sur la bonne voie de développement. Un potentiel inexploité selon le Normand, qui rend le résultat on ne peut plus amer.

"Oui, il y a [de la performance dans la voiture], malheureusement aujourd'hui, on l'a pas du tout exploité", continue Gasly. "On était bien en mediums et on s'est arrêtés très, très tôt pour mettre des pneus durs. On était très, très lents, on n'a pas du tout réussi à chauffer les pneus. Donc il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, n'ont pas été assez bonnes et qui ne nous ont pas permis de nous battre."

"Et c'est dommage parce qu'on prend un bon départ, on est en sixième position et après on donne notre place très rapidement et on se retrouve dans le trafic. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas suffisamment bien passées pendant la course et sur lesquelles on n'a pas été assez bons."

Pierre Gasly, Alpine, Esteban Ocon, Alpine Photo de: Alpine

Depuis sa 12e place sur la grille, la course d'Esteban Ocon n'a pas été beaucoup plus brillante. Dès le départ, le Français a été victime d'un accrochage avec Albon le faisant partir en tête-à-queue au milieu de la piste. Il est reparti en dernière position, incapable de remonter le peloton et terminant l'épreuve d'Austin à la 18e place.

"Malheureusement, le début nous a coûté la course", explique-t-il sur Canal+. "Je me suis retrouvé dans le mauvais sens au départ donc ce n'était pas idéal, mais je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé, il faut que je regarde les images. Après, une course compliquée forcément, on n'avait pas vraiment la vitesse pour remonter. On est remontés un peu, de deux-trois places, mais voilà…"

Néanmoins, en fin de course, Ocon a pu décrocher le meilleur tour qui appartenait précédemment à Franco Colapinto, dixième à l'arrivée. Une manière de priver d'un point Williams, équipe rivale d'Alpine au championnat constructeurs.

"À la fin, ce qu'il y avait à faire, c'était juste de prendre le meilleur tour à Franco, sinon il allait marquer deux points, et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est le seul point positif de la course", reconnaît Ocon. "Maintenant, on verra la semaine prochaine si on peut essayer d'avoir les évolutions."

La voiture de Gasly était en effet la seule des deux A524 à posséder les nouvelles améliorations. Interrogé sur le package, Ocon estime que les performances montrées par les évolutions améliorent légèrement la conclusion de ce rendez-vous compliqué au Texas. "Je pense qu'elles ont bien fonctionné, surtout en qualifs hier. Donc il y a clairement du positif de ce côté-là ce week-end. À nous de les utiliser au mieux sur la fin de saison", conclut le Français.