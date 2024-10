Leclerc : Ferrari "vise le titre" après son triomphe d'Austin

À Austin, Charles Leclerc est sorti victorieux du Grand Prix des États-Unis, juste devant son coéquipier Carlos Sainz. Le pilote monégasque n'a jamais été inquiété pendant l'épreuve, après avoir pris la tête lors d'un départ opportuniste. Max Verstappen a attaqué le poleman Lando Norris dès le premier virage en tentant sa chance à l'intérieur et il a emmené son rival hors de la piste, laissant un véritable boulevard à Leclerc.

"Le premier virage a été plutôt bon, c'est exactement ce que je voulais faire, nous avons eu un très bon départ", a expliqué le vainqueur du Grand Prix pendant l'interview d'après-course. "Je savais que ça allait être très serré au premier virage [entre Norris et Verstappen]."

"Hier [pendant le sprint], j'ai été au mauvais endroit au mauvais moment, aujourd'hui j'en ai profité et ça a beaucoup aidé notre premier relais parce que j'avais un très bon rythme. Sur le deuxième relais, c'était surtout une question de gestion des pneus. Nous avons fait du bon travail."

"Je suis très heureux. Le week-end n'a pas été facile, j'ai eu un peu de mal avec les sensations dans la voiture, mais j'avais confiance qu’elles seraient meilleures en course, et c'est ce qui s'est passé. Dans la course sprint, nous pensions que les autres progresseraient beaucoup plus, mais nous avions toujours l'avantage. Nous sommes donc très heureux aujourd'hui ; premier et deuxième, nous ne pouvions pas rêver mieux."

Carlos Sainz n'a lui pas pu profiter de la bataille du départ entre Norris et Verstappen, mais le très bon rythme de sa SF-24 lui a permis de prendre l'avantage sur le pilote Red Bull plus tard dans la course.

"Je savais qu'une grande partie de la course allait se jouer au départ", a-t-il expliqué. "Je savais que Lando et Max allaient attaquer fort au premier virage et malheureusement, ça n'a pas été idéal pour moi et je n'ai pas pu prendre l'avantage. À partir de là, le rythme a été très élevé et j'ai été très rapide tout au long du week-end, mais la position sur la piste est essentielle et j'ai dû me contenter de la deuxième place, ce qui est tout de même une bonne course."

Sainz a été le premier pilote du top 5 à effectuer son arrêt au stand, au 21e tour. Toutefois, bien qu'il n'ait pas pu revenir sur son coéquipier, le pilote Ferrari a pu garder son très bon rythme sur toute la durée de son deuxième relais, se permettant même d'attaquer en toute fin de course.

"[La gestion des pneus ] est vraiment la force de la voiture cette année, la longueur des relais et le peu de dégradation que nous avons", a ajouté l'Espagnol. "C'est quelque chose que j'aime et qui m'a beaucoup fait apprécier la course, plus que l'année dernière. Nous avions passé toutes les courses à défendre, à perdre des positions, mais cette année, nous semblons réussir à passer en mode attaque, pousser et dépasser, et c'est amusant. J'espère qu'il en sera ainsi pour le reste de l'année."

Max Verstappen intercalé entre les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Avec ce doublé, Ferrari recolle sur Red Bull au championnat constructeurs, avec un écart de seulement huit points avec l'équipe autrichienne et de 48 unités avec McLaren, leader du classement. C'est officiel, la Scuderia fait du championnat son objectif de fin de saison.

"Le rythme de la voiture était vraiment très bon et c'est surtout grâce aux ingénieurs" a ajouté Leclerc. "Ils ont travaillé comme des fous ces derniers mois pour apporter les améliorations que nous avons eues à Singapour et lors des dernières courses, et cela semble porter ses fruits."

"Toute l'équipe travaille super bien, les arrêts au stand ont été très bons, tout a bien fonctionné, donc je suis très heureux. Maintenant, nous visons toujours le titre. Le chemin est encore long, mais c'est un bon début pour ce triple rendez-vous."

Une ambition que partage son coéquipier. "Félicitations à toute l'équipe et à Charles pour ce résultat incroyable, un résultat qui nous place là où nous le souhaitons dans la lutte pour le titre constructeurs, donc je suis extrêmement heureux pour tout le monde chez Ferrari actuellement", a conclu Sainz.

Avec Filip Cleeren