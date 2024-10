Verstappen trouve que McLaren "se plaint beaucoup" ces temps-ci

Max Verstappen s'est montré peu préoccupé par les reproches faits par McLaren au sujet de sa façon de défendre sur Lando Norris lors de la course du Grand Prix des États-Unis 2024 de F1, lançant que l'écurie britannique se "plaignait beaucoup" dernièrement.

La lutte pour le podium entre Norris et Verstappen à la fin de l'épreuve d'Austin ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre, le Néerlandais ayant défendu à l'intérieur avant de sortir de piste et d'obliger son rival à faire de même, ce dernier choisissant pour sa part de ne pas céder en dépassant la Red Bull hors piste.

Si Red Bull a vite estimé que le dépassement était illicite car hors piste, le clan McLaren avait pour sa part comme défense que Verstappen a forcé le Britannique à sortir, qu'il était lui-même hors piste du fait de sa manœuvre et qu'il n'y avait donc rien à se reprocher pour Norris. Ce dernier a par conséquent conservé sa troisième place jusqu'à la ligne d'arrivée, avant qu'une pénalité de cinq secondes infligée par les commissaires ne le replace derrière le triple champion du monde.

Quand Motorsport.com lui a demandé s'il comprenait le point de vue de McLaren, Verstappen a répondu : "Non. Je veux dire, ils se plaignent de beaucoup de choses ces derniers temps."

Lando Norris (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull Racing) ont croisé le fer à Austin. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"C'est très clair dans les règles, on ne peut pas dépasser à l'extérieur de la ligne blanche. J'ai été sanctionné pour cela par le passé − en 2017, je crois, ou peu importe − et j'avais donc perdu mon podium de cette manière. Donc je suis resté calme [lors de la course de ce dimanche], en essayant de faire du mieux que je pouvais après ça pour ramener la voiture à bon port. Ce n'était pas facile avec les pneus et la situation dans laquelle je me trouvais. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié la bataille que nous avons eue."

Les "plaintes" évoquées par Verstappen font bien entendu référence aux propos tenus par les dirigeants de l'écurie sur les suspicions entourant le système de modification du T-tray de Red Bull, qui a été au centre d'une controverse au moment de démarrer le Grand Prix des États-Unis.

Concernant sa manœuvre du premier virage, Verstappen a déclaré : "Il y avait un espace à l'intérieur, alors j'y suis allé. Ce virage est très large, donc il vous donne beaucoup d'opportunités d'aller très au large ou d'essayer de serrer. J'ai choisi cette option, et je suis quand même ressorti deuxième, et c'est Charles qui était devant. Je pense que ça a plutôt bien fonctionné pour moi, parce que Charles était de toute façon plus rapide, alors il s'est échappé."

"La course d'aujourd'hui n'a pas été la meilleure par rapport à celle d'hier − nous avons eu du mal au niveau de l'équilibre et de l'adhérence. Je ne pouvais pas vraiment bien freiner, faire pivoter la voiture, et j'ai vite compris que je n'allais pas gagner, alors j'ai juste essayé de faire ma propre course."

Avec Filip Cleeren