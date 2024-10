Course - Leclerc fait triompher Ferrari, lutte féroce entre Norris et Verstappen

À la suite des qualifications de ce samedi, c'est Lando Norris qui s'élancera en tête de ce Grand Prix des États-Unis. Le pilote McLaren sera suivi de près par Max Verstappen et Carlos Sainz, les deux hommes forts de ce week-end à Austin. Le Néerlandais a remporté la course sprint tandis que l'Espagnol a affiché un très bon rythme au volant de sa SF-24. Charles Leclerc partira juste derrière son coéquipier, lui qui pense la victoire possible pour Ferrari.

De l'autre côté de la grille, très loin, se trouvent les Mercedes. Un rendez-vous vraiment compliqué pour les Flèches d'Argent qui affichaient pourtant un bon rythme lors des essais libres. Cependant, comme beaucoup de fois cette saison, la monoplace a changé complètement de comportement entre vendredi et samedi. Lewis Hamilton n'a pu se qualifier qu'en 19e position, il partira 17e et George Russell s'élancera depuis la voie des stands après avoir modifié sa W15 à la suite de son crash en qualifications.

Liam Lawson prendra le départ de son premier Grand Prix en tant que titulaire chez VCARB depuis la dernière position. Le Néo-Zélandais a écopé de 60 places de pénalités pour avoir changé plusieurs pièces sur sa monoplace.

Austin semble sourire à nos Français. Pierre Gasly a pu prendre la septième place en qualifications, égalant la meilleure performance d'Alpine dans l'exercice. Il s'élancera de la sixième grâce au départ de Russell depuis les stands, Esteban Ocon partira 12e.

Côté météo, le ciel texan est dégagé et la température avoisine les 27°C dans l'air et 47°C au sol.

La plupart des pilotes ont chaussé les pneus mediums à l'exception de Lance Stroll, Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Liam Lawson et George Russell en pneus durs.

Leclerc prend la tête, Hamilton abandonne

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, s'éloigne de sa voiture après être parti à la faute. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Les feux passent au vert et Verstappen attaque Norris à l'intérieur du premier virage, il emmène le pilote McLaren au large et c'est Charles Leclerc qui en profite pour prendre la tête de la course ! Sainz s'infiltre juste derrière Verstappen alors que Norris a perdu trois places, il est quatrième. Hamilton et Lawson ont gagné cinq places sur ce départ, le Britannique est maintenant 12e, le Néo-Zélandais 14e. Ocon est parti en tête-à-queue après un contact avec Alexander Albon, il a dégringolé en dernière position.

Au troisième tour, alors qu'il avait effectué un très bon envol, Hamilton part à la faute et vient se caler dans le bac à gravier du virage 19, le Safety Car est envoyé en piste. Leclerc redonne le rythme et Verstappen met directement la pression sur le Monégasque. Le pilote Ferrari parvient toutefois à creuser un écart d'un peu plus d'une seconde avec son dauphin. Derrière le pilote Red Bull, Sainz reste en embuscade à seulement quatre dixièmes.

Les pilotes commencent à préserver leurs gommes et les écarts se stabilisent. Carlos Sainz se plaint à la radio d'une perte de puissance en sortie de virage et d'une forte odeur de carburant dans son cockpit. Au 11e tour, le top 10 se compose de Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris, Piastri, Gasly, Magnussen, Tsunoda, Pérez et Hülkenberg. Le leader de la course s'échappe peu à peu et compte maintenant une avance de 4,5 secondes sur le reste du peloton.

Liam Lawson et Fernando Alonso continuent leur bataille entamée lors du sprint, mais cette fois en course principale pour le gain de la 11e place. Rappelons que le pilote VCARB s'élançait de la 19e place. Les trois hommes de tête ont décroché le reste du peloton, Norris se trouve à plus de trois secondes de Sainz.

Un festival de pénalités

George Russell écope de cinq secondes de pénalité pour avoir forcé Valtteri Bottas hors de la piste plus tôt dans la course. Le Britannique est 13e. Magnussen plonge dans la voie des stands au 17e tour, Haas semble vouloir tenter l'undercut sur Pierre Gasly. Le Français répond instantanément et rentre chaussé des pneus durs au tour suivant, il ressort en 16e position, loin derrière Magnussen, après un arrêt de 6 secondes.

Russell prend l'avantage sur Lawson et s'empare de la huitième place, alors que Sainz rentre dans la voie des stands et ressort cinquième à 13 secondes d'Oscar Piastri. Leclerc est actuellement à plus de 10 secondes de Verstappen, alors que son coéquipier enchaîne les meilleurs tours et fond sur le pilote McLaren devant lui.

Au 26e tour, Verstappen rentre chausser des pneus durs et ressort 3,7 secondes derrière Sainz. Le Néerlandais est suivi de Leclerc qui plonge dans la voie des stands et laisse les rênes de la course à Norris. Le Monégasque se cale trois secondes derrière Piastri.

Le pilote Ferrari a recollé et se prépare à attaquer l'Australien. Il le passe finalement au freinage du virage 12 sans trop de difficulté. Norris rentre finalement au stand et troque ses pneus mediums pour des gommes dures et ressort à six secondes de Verstappen, en cinquième position. Pierre Gasly prend une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé Albon en dehors de la piste au virage 15. Tsunoda écope lui aussi d'une sanction de cinq secondes, cette fois pour avoir poussé Albon hors du circuit.

Lutte féroce entre Norris et Verstappen

Alors que Norris remonte à toute vitesse sur son rival au championnat, Verstappen se plaint de ses pneus à la radio. L'écart entre les deux pilotes est de 3,5 secondes. Leclerc est tranquille en tête, avec plus de six secondes d'avance sur son coéquipier.

Au 41e tour, Tsunoda part en tête-à-queue au premier virage, mais repart sans problème. Magnussen et Colapinto se livrent une bataille féroce au milieu de grille. Norris est revenu à une seconde de Verstappen et ne va pas tarder à obtenir le DRS. Le duel entre les deux concurrents est rude, le pilote McLaren met la pression, mais le Néerlandais parvient à garder sa position.

Nous sommes au 50e tour de course et Norris ne parvient toujours pas à trouver l'occasion sur son rival, qui défend avec ferveur. Finalement Norris parvient à passer grâce au DRS au virage 12, Verstappen force le pilote McLaren au large et se plaint que le Britannique l'a dépassé en dehors de la piste. Une enquête est ouverte par les commissaires de course. Norris prend finalement une pénalité de cinq secondes en toute fin de course.

Charles Leclerc emmène finalement un doublé Ferrari et remporte le Grand Prix des États-Unis. Carlos Sainz est deuxième et Max Verstappen, troisième.

Grand Prix des États-Unis - Course