Sprint - Verstappen vainqueur facile, Norris surpris par Sainz

Le Grand Prix des États-Unis accueille la quatrième course sprint de la saison 2024 de F1. Comme lors des deux dernières épreuves de Miami et d'Autriche, c'est Max Verstappen qui partira en tête. Il sera suivi de George Russell et de Charles Leclerc. Lando Norris s'élancera quatrième, loin de son coéquipier, Oscar Piastri éliminé dès la Q1 lors des qualifications vendredi à cause des limites de piste.

Sergio Pérez est lui aussi loin de la tête, il est 11e et s'élancera juste devant Pierre Gasly 12e. Pour son retour en F1, Liam Lawson partira de la 15e place sur la grille, lui aussi victime des limites de piste. Notons également la 10e place de Franco Colapinto, la neuvième position de Yuki Tsunoda et la présence des deux Haas de Nico Hülkenberg et de Kevin Magnussen dans le top 10. Alexander Albon partira de la voie des stands, après avoir modifié les réglages de son aileron arrière sous parc fermé.

Tous les pilotes de la grille ont chaussé les pneus mediums. Au départ, Verstappen reste en tête alors que Norris prend un très bon envol. Il prend l'avantage sur Leclerc et Russell à la sortie du premier virage et s'empare de la deuxième place. Le Monégasque se montre très pressant sur le pilote Mercedes devant lui. Derrière, Tsunoda a gagné une position et met la pression sur Magnussen, Piastri est monté à la 14e place.

Les Ferrari se battent entre elles pour le gain de la quatrième position. Sainz et Leclerc enchaînent les manœuvres alors que Russell s'empare du meilleur tour en course, pendant que Norris le décroche. Le pilote McLaren est cependant à quasiment une seconde de Verstappen.

La bataille des SF-24 est rude et leur a fait perdre un peu de temps par rapport à Russell. Le pilote Mercedes est quant à lui revenu sur Norris, alors que Carlos Sainz prend l'avantage sur son coéquipier. Verstappen possède une avance de 1,3 seconde.

Il reste 15 tours dans ce sprint et Russell tente de dépasser Norris, le piloté frappé du numéro 4 parvient tout de même à conserver sa deuxième place. Piastri de son côté s'empare de la 12e position. Toutefois, l'Australien est sous enquête pour avoir poussé Pierre Gasly hors de la piste. Le Français a perdu quelques positions et se trouve à la 14e place.

Sainz parvient à passer Russell, le Britannique est maintenant sous la pression de Leclerc derrière, qui finit par le dépasser à son tour. Norris revient petit à petit sur Verstappen, le Néerlandais pointe à une seconde et demie en tête, alors qu'Oscar Piastri écope de cinq secondes de pénalité.

Pérez est remonté en neuvième position. Derrière, Piastri et Tsunoda sont à la bataille pour le gain de la 11e place. La lutte entre les deux pilotes est âpre, l'Australien se montre très énergique dans ses attaques. Il reste quatre tours dans cette course alors que Leclerc est revenu dans les échappements de son coéquipier.

Piastri parvient finalement à passer Tsunoda. À trois tours de la fin, le top 10 se compose de Verstappen, Norris, Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton, Magnussen, Hülkenberg, Pérez et Piastri.

Dans la dernière boucle, Sainz, très agressif, est lui aussi revenu sur Norris. Les deux Ferrari menacent fortement le pilote McLaren qui fini par bloquer les roues et ouvre la porte à Sainz. L'Espagnol s'empare donc de la deuxième place. Leclerc tente également de passer Norris, mais manque de partir en tête-à-queue en évitant la collision dans le virage 15.

Max Verstappen remporte la course sprint du Grand Prix des États-Unis sans avoir jamais été inquiété, il est suivi de Carlos Sainz et Lando Norris.

Grand prix des États-Unis - Course Sprint