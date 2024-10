Leclerc : "La victoire est possible" pour Ferrari à Austin

Charles Leclerc partira quatrième sur la grille du Grand Prix des États-Unis. En fin de qualifications ce samedi, les pilotes restants ont dû avorter leur dernière tentative à quelques secondes du drapeau à damier à cause du crash de George Russell.

Néanmoins, Leclerc estime que ce dernier tour n'aurait pas changé grand-chose et que la troisième place, obtenue par son coéquipier Carlos Sainz, était le résultat maximum réalisable, notamment à cause d'une SF-24 "limitée" dans la première partie du circuit.

"Aucun d'entre nous n'était capable d'aller se battre avec les deux premiers [en parlant de Lando Norris et Max Verstappen]", a expliqué le pilote Ferrari après la séance qualificative. "Ils étaient trop rapides, mais c'est aussi ce à quoi nous nous attendions en tant qu'équipe."

"Nous savions que notre voiture était limitée dans le premier secteur, en qualifications hier [vendredi] et aujourd'hui. Et aucune des options de réglages que nous avons envisagées n'a permis de résoudre ce problème."

"Dans le premier secteur, c'est plus le talonnage et les bosses sur la piste qui nous déstabilisent beaucoup, et nous en avons tellement que nous touchons beaucoup [le sol], ce qui rend la situation très délicate pour nous. Mais ce ne sont pas les rebonds cette fois-ci."

Si nous avons le même rythme de course que samedi matin, il est certain que la victoire est possible.

"Mais en sprint, nous avons eu beaucoup moins de problèmes. C'est pourquoi je suis un peu plus optimiste pour la course de [dimanche]", a déclaré Leclerc. "Si nous avons le même rythme de course que samedi matin, il est certain que la victoire est possible."

Lors de la première épreuve du week-end, le Monégasque a terminé à la quatrième place. Le rythme affiché par les deux monoplaces de la Scuderia était très solide, notamment sur la voiture de Sainz, deuxième à l'arrivée ayant pris l'ascendant sur Lando Norris en fin de course. Leclerc reste toutefois mesuré face aux potentielles performances de ses rivaux.

"Je pense que McLaren et Red Bull vont probablement faire un pas en avant en termes de réglages de leur voiture pour demain et nous devons voir dans quelle mesure ce pas en avant se répercute sur les temps au tour", a-t-il reconnu.

Charles Leclerc et Carlos Sainz à la bataille derrière Lando Norris lors de la course sprint. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

En sprint, les Ferrari ont affiché une bonne dégradation des pneus. La bataille corsée entre Leclerc et Sainz a montré au Monégasque, en étant trop un peu conservateur dans sa défense et ses attaques contre son coéquipier, qu'il pouvait tirer davantage de ses gommes.

"Je pense que [la dégradation des pneus] est assez équilibrée", a-t-il expliqué. "En tant que pilote, on peut jouer sur la dégradation de l'avant ou de l'arrière. Cela dépend un peu de la façon dont on pilote, et nous verrons comment tout le monde gère les pneus demain."

"C'est sûr que [attaquer tôt ou non] dépend aussi de notre stratégie et du nombre de tours que nous devons faire dans le premier relais. J'ai appris cela aujourd'hui, probablement pas dans le scénario idéal pour moi [en se faisant dépasser par Sainz dans les premiers tours du sprint], mais demain nous essaierons de faire en sorte que ce soit idéal."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge et Oleg Karpov