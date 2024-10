Hamilton : "Quelque chose n'allait pas sur la voiture"

Lewis Hamilton a vécu un week-end compliqué à Austin, où se tenait le Grand Prix des États-Unis. Stoppé en qualifications dès la Q1, le pilote britannique a dû se contenter du 19e chrono lors du premier segment de la séance. Finalement parti 17e en raison de la pénalité de Liam Lawson (VCARB) relégué en fond de grille, et alors que son équipier George Russell était contraint de s'élancer de la voie des stands, Hamilton a vu sa course s'arrêter dès le troisième tour après un tête-à-queue qui l'a envoyé dans le bac à graviers.

Interrogé après la course, le septuple champion du monde évoque un changement de comportement sur sa monoplace, et un phénomène de rebond amplifié depuis l'introduction de nouvelles évolutions sur les W15 ce week-end, et qui pourrait expliquer son incident.

"J'ai pris un excellent départ, j'avais plutôt un bon feeling et je suis remonté jusqu'à la 12e place", a expliqué Hamilton à Motorsport.com. "C'est le meilleur départ que j'ai pris depuis longtemps. Je n'étais même pas en train d'attaquer à ce moment-là, j'essayais juste de rouler et d'amener les pneus à température. Mais la voiture a commencé à rebondir, l'avant-gauche a rebondi, et j'ai perdu l'arrière de la voiture. C'est la même chose qui était arrivé à George hier [samedi]."

Les nouvelles évolutions apportées par Mercedes semblent avoir amplifié le phénomène de rebond sur les W15 à Austin. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Dans les EL1, j'ai connu la même chose. J'ai fait un tête-à-queue dans le virage 3, ce qui est très rare, je n'ai jamais fait de tête-à-queue dans ce virage depuis que l'on vient ici. J'évoquais justement le fait que George a rencontré le même problème, qu'il était revenu à l'ancienne spécification, et qu'il avait l'air performant. Alors peut-être qu'il y a quelque chose avec les nouvelles évolutions."

Bien qu'ayant été contraint à l'abandon très tôt dans la course, Lewis Hamilton estime que, compte tenu du comportement erratique de sa monoplace dans les premiers tours du Grand Prix des États-Unis, il est fort probable qu'une sortie de piste aurait de toute façon été inévitable, à un moment ou un autre.

"Si je n'avais pas connu ce rebond dans ce tour précis, je pense que cela ce serait produit ultérieurement, parce que quelque chose n'allait pas avec la voiture", poursuit-il. "Il en a été de même pendant la majeure partie du week-end avec le nouveau package que nous avons introduit. Cela s'est avéré néfaste, mais c'est comme ça."

À Austin, l'équipe Mercedes a apporté une série d'évolutions sur ses monoplaces, incluant un nouvel aileron avant, un nouvel ensemble de suspension avant, une nouvelle carrosserie reprofilant l'entrée des pontons, ainsi qu'un plancher modifié. Alors que le Grand Prix du Mexique se profile dès le week-end prochain, l'équipe de Brackley doit désormais évaluer la nécessité de revenir à l'ancienne version de la W15 pour ce prochain rendez-vous.

"Nous allons enquêter autant que possible", conclut Hamilton. "Et après cette journée, nous aurons les données nécessaires et nous verrons si nous allons utiliser l'ancienne ou la nouvelle spécification la semaine prochaine."

Propos recueillis par Mark Mann-Bryans