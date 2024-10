McLaren et Mercedes dévoilent leurs importantes évolutions à Austin

Alors que le dernier quart de la saison 2024 de Formule 1 débute ce week-end avec le Grand Prix des États-Unis, plusieurs écuries parmi lesquelles McLaren et Mercedes ont apporté des packages d'évolutions importants.

Pour l'écurie de Woking, actuellement leader du championnat constructeurs et dont le pilote Lando Norris est le plus proche rival de Max Verstappen au championnat pilotes, cela comprend en premier lieu un nouvel aileron avant, accompagné d'une suspension avant retravaillée pour correspondre à la nouvelle structure du flux d'air qui est envoyé en aval.

Des modifications ont également été faites sur les parties aérodynamiques des freins, toujours pour répondre au nouvel aileron, ainsi que sur la taille des conduites de refroidissement, pour s'adapter aux exigences du circuit texan. Le carénage de suspension arrière a également été modifié, là encore pour des questions de performance aéro, et une nouvelle sortie de refroidissement pour les freins arrière a été montée.

Enfin, la McLaren MCL38 sera équipée de son aileron arrière à fort appui, qui sera couplé à un beam wing à un seul élément afin de réduire quelque peu la traînée globale de l'ensemble tout en assurant que l'effet du DRS sera suffisamment puissant. Il est à signaler que l'écurie n'introduit toujours pas de nouveau plancher, alors que sa stratégie de s'en tenir à la pièce installée à Miami semble la plus payante parmi les écuries de pointe.

La McLaren MCL38 en plein montage à Austin. Photo de: Andreas Beil

Du côté de Mercedes, l'on note également un nouvel aileron et une nouvelle suspension avant, visant à "réduire le sillage de l'aileron avant, ce qui va améliorer le flux vers l'arrière de la voiture". La carrosserie de la W15 a également été re-profilée au niveau des pontons, avec l'accentuation de l'écart entre la partie supérieure proéminente de l'entrée d'air et la partie inférieure plus reculée, afin d'améliorer l'écoulement de l'air pour le refroidissement de la voiture.

En revanche, contrairement à McLaren, Mercedes dispose bien d'un nouveau plancher avec une nouvelle ailette de bord et des cloisons retravaillées afin d'apporter plus de performance. Cette nouveauté sera particulièrement scrutée après l'échec du plancher qui avait été apporté à Spa sans jamais véritablement convaincre l'écurie et ses pilotes, Lewis Hamilton et George Russell.

Chez Red Bull, deux changements aérodynamiques sont à signaler avec une modification de l'ailette de bord mais aussi l'installation de pontons spécifiquement conçus pour Austin afin d'améliorer le refroidissement.

Notons qu'Aston Martin débarque aussi au Texas avec un package imposant composé d'un nouvel aileron avant, d'un nouveau plancher et d'une carrosserie revue pour tenter d'augmenter la charge produite par l'AMR24. Alpine dispose pour sa part d'un nouveau plancher, d'une carrosserie revue et d'un nouvel aileron arrière, qui seront seulement à disposition de Pierre Gasly ce week-end.

Visa Cash App RB arrive avec un nouveau plancher pour tenter de répondre au package apporté par Haas, ce dernier comportant également un plancher inédit, accompagné d'une découpe plus prononcée sous les pontons et quelques changements liés au refroidissement. Chez Stake F1, pour finir, un nouvel aileron et de nouveaux carénages de suspension seront implémentés pour tenter d'aller chercher le premier point de la structure suisse cette année.

Avec Jake Boxall-Legge