Aonso et Lawson partiront des stands à Monza
Aston Martin a remplacé des éléments moteur sur la monoplace de Fernando Alonso avant le Grand Prix d'Italie.
Photo de : Alex Bierens de Haan / Getty Images
Dans un week-end très compliqué pour Aston Martin, qui souffre dans les lignes droites de Monza, une pénalité moteur viendra s'ajouter ce dimanche pour Fernando Alonso.
L'écurie de Silverstone a pris la décision de changer trois éléments de l'unité de puissance Honda du pilote espagnol, qui sont en dehors du quota défini pour la saison. De plus, ce changement intervenant entre les qualifications et la course, il s'agit d'une infraction à la règle du parc fermé : il devra donc s'élancer depuis la voie des stands.
Éliminé dès la Q1 samedi, Fernando Alonso n'avait pas pu effectuer son dernier run, mettant pied à terre avant même le terme de la séance. Il s'était toutefois qualifié juste devant son coéquipier Lance Stroll, et devait initialement partir 18e à la faveur des autres pénalités moteur.
Ces dernières concernaient Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull) et Alexander Albon (Williams).
Liam Lawson est lui aussi concerné par un départ depuis la pitlane puisque Red Bull a modifié la configuration de son aileron arrière, impliquant également une infraction au principe du parc fermé.
Leader du championnat et chargé de limiter la casse ce week-end à domicile, Kimi Antonelli en profite un peu et s'élancera depuis la 19e position.
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