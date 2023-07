Alpine grimace pendant que McLaren chamboule la hiérarchie

La satisfaction de la veille a laissé place à une forme de circonspection chez Alpine. Entre un niveau de performance qui n'a pas offert le bond en avant espéré et une hiérarchie chamboulée par un adversaire direct, McLaren, les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne laissent un goût étrange. Pierre Gasly, seul à être passé en Q3 et finalement dixième sur la grille, a beau assurer que le coup de force de Lando Norris et Oscar Piastri, deuxième et troisième, doit être source d'inspiration et de motivation, on peine à le croire franchement au vu du masque affiché à sa descente de voiture.

"C'était une qualif extrêmement compliquée avec les conditions changeantes", décrit-il au micro de Canal+. "C'était important de faire les tours au moment où il fallait pour arriver en Q3, c'est ce qu'on a réussi à faire. Après, on voit que c'est compliqué pour nous... On sait bien où on perd le temps, et voilà, il faut travailler... Il faut clairement travailler... On se qualifie en neuvième position la semaine dernière, en dixième cette semaine, et donc voilà, on va continuer de travailler pour améliorer un petit peu la performance."

"Il ne faut pas regarder le championnat, il faut se concentrer course par course. En termes de performance, ils [McLaren] ont commencé la saison loin derrière, ils arrivent à mettre les deux voitures deuxième et troisième alors qu'ils se qualifiaient à peine en Q2 il y a quelques courses, donc ça doit nous servir d'exemple. Il faut continuer de travailler. Comme je l'ai dit, on sait quelles sont nos faiblesses aujourd'hui et il faut trouver des solutions pour les résoudre."

Pierre Gasly partira 10e sur la grille à Silverstone, Esteban Ocon 13e.

Esteban Ocon, lui, affiche une grosse frustration après une deuxième absence consécutive en Q3. La faute à une mésentente avec Lance Stroll en Q2, mais surtout à une mauvaise surprise lorsque la Ferrari de Charles Leclerc a enchaîné deux tours rapides devant lui.

"Ce n'est pas l'incompréhension avec Stroll, c'est ma faute, je rate mon freinage", assume le Français, qui estime que le potentiel était largement au rendez-vous pour intégrer le top 10. "Le problème, c'est la Ferrari après qui a fait deux tours rapides de suite. On pensait qu'elle allait me laisser passer, et elle ne l'a pas fait. On avait au moins cinq dixièmes de marge. C'est frustrant, on n'a pas saisi l'opportunité."



"Ce sont les conditions les plus difficiles, ça changeait de run en run, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on n'a pas tout mis dans l'ordre aujourd'hui. On avait tout pour. Je passe tout le premier secteur dans la boîte de vitesses de Charles... C'était largement faisable."