Le nouvel aileron avant Alpine "a fonctionné comme prévu"

Esteban Ocon sixième de la première séance, Pierre Gasly neuvième des EL2, Alpine tire un bilan plutôt positif des essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'écurie française a accumulé près d'une centaine de tours qui n'étaient pas de trop vendredi, testant essentiellement un nouvel aileron avant très attendu sur l'A523. S'il faudra attendre pour juger réellement l'apport de performance de ce nouvel élément, le comportement a visiblement satisfait les deux pilotes et leurs ingénieurs.

"Cette amélioration a fonctionné comme prévu et nous sommes impatients d’ajouter davantage de performance encore à notre monoplace dans les prochaines semaines avec une série d’évolutions", explique le directeur technique Matt Harman. "En piste, la journée s’est déroulée sans incident, les deux pilotes ont mené un programme productif en vue de la suite. Il y en a plus à venir de notre part et nous mettrons les Essais Libres 3 à profit pour affiner les réglages avant les qualifications et la course."

Les futures évolutions évoquées concerneront notamment le plancher de la monoplace. En attendant, Alpine a redoublé d'efforts pour disposer de ce nouvel aileron sur les deux monoplaces à Silverstone, et il était urgent de le tester autant que possible alors que la météo pourrait se dégrader ce samedi, avec l'arrivée possible de la pluie.

"Je pense que nous avons beaucoup appris des deux séances d’essais libres en obtenant des données précieuses pour déterminer la direction à prendre sur les réglages", confirme Esteban Ocon. "Les conditions météorologiques seront très probablement différentes pour les qualifications, et peut-être même pour la course, donc c’est un sujet qui sera suivi de près par toutes les équipes. Nous avons beaucoup de travail à faire et je suis convaincu que nous serons dans les meilleures dispositions."

L'ancien aileron avant Alpine au-dessus du nouveau à Silverstone.

Pierre Gasly fait écho à son voisin de garage en décrivant "une journée solide, sans réel problème", lui qui s'est maintenu dans la même seconde que Max Verstappen, à huit dixièmes, lors de la deuxième séance généralement plus représentative.

"Nous avons avancé comme prévu dans notre programme", ajoute-t-il. "Je crois vraiment qu’il y en a plus à venir de notre part et j’attends avec impatience les essais [de samedi] pour réessayer des choses et trouver des améliorations avant les qualifications."

Le top 10 des EL2 à Silverstone