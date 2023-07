Alpine juge "inacceptables" les pénalités d'après course

Le Grand Prix d'Autriche a été marqué par une kyrielle de pénalités infligées pour des dépassements répétés des limites de piste. Une grand partie d'entre elles, au vu du nombre impressionnant d'infractions potentielles détectées (plus de 1200), n'ont pu être vérifiées et imposées que longtemps après la fin de la course, avec des résultats officiels publiés quasiment cinq heures après le franchissement du drapeau à damier dimanche soir dernier.

Parmi les huit pilotes pénalisés après l'épreuve, l'on comptait Esteban Ocon. Le Français a subi la sanction en temps la plus spectaculaire puisqu'il représentait à lui seul un tiers des pénalités infligées après le recomptage des commissaires, avec un total de 30 secondes ajoutées à son temps de course.

Une situation ubuesque, d'autant plus que ces infractions n'ayant pas pu être traitées en cours de GP par la direction de course, les pilotes en question n'ont parfois pas pu être avertis qu'ils s'y exposaient s'ils continuaient ainsi.

Pour le management d'Alpine, qui a déjà dû subir lors de cette même course des pénalités pour Pierre Gasly (dépassement des limites de piste) et Ocon (unsafe release), la pilule a du mal à passer. Et notamment pour Otmar Szafnauer, qui va jusqu'à qualifier cette situation d'"inacceptable".

"Nous devons remédier à cela", a déclaré le directeur technique de la marque française en exclusivité pour Motorsport.com, lors de la présentation de l'Alpine A110 S Enstone Edition. "Je pense qu'il est inacceptable, du point de vue des fans et des équipes, d'avoir un système qui ne vous informe pas que vous avez transgressé les limites de piste et que vous ne l'appreniez qu'après la course. Vous savez, notre discipline vaut mieux que cela. Nous devrions en tirer les leçons et faire en sorte que cela ne se reproduise plus."

"Si vous ne savez pas que vous le faites et que vous n'êtes pas prévenus, il ne faut pas s'étonner que cela se soit produit dix ou je ne sais combien de fois", a-t-il ajouté à la question de savoir dans quelle mesure l'écurie avait souffert de ne pouvoir avertir ses pilotes à temps.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi