L'annonce du départ d'Adrian Newey serait imminente chez Red Bull

L'issue ne fait désormais guère de doute : l'ère Adrian Newey chez Red Bull touche à sa fin. Arrivé en 2006 en provenance de McLaren, l'ingénieur vedette a joué un rôle déterminant dans les sept titres mondiaux des pilotes et six des constructeurs décrochés à ce jour par l'écurie. Dans la foulée des premières informations révélées la semaine dernière, il aurait formellement acté son départ.

Jeudi dernier, la séparation s'annonçait déjà comme inéluctable, et elle serait désormais imminente. Adrian Newey avait informé certains membres de l'écurie de son intention de s'en aller. Depuis, il aurait remis sa démission par écrit, et s'en serait même expliqué. Un communiqué officiel de Red Bull est attendu avant le Grand Prix de Miami pour clarifier ce qui dépasse désormais la simple spéculation de paddock.

Selon les informations de la rédaction allemande de Motorsport.com, les modalités de séparation entre Adrian Newey et Red Bull seraient déjà ficelées, et le Britannique devrait quitter définitivement la structure au plus tard au début de l'année 2025. Dans une lettre interne, le directeur technique aurait indiqué les raisons de son départ et la dégradation de ses relations avec le directeur Christian Horner serait un facteur décisif.

Une interview donnée par celui-ci en fin d'année dernière à Motorsport.com aurait également laissé des traces indélébiles, quand le patron de l'écurie de Milton Keynes nuançait sa dépendance technique à Adrian Newey. "Son rôle a évolué au cours des dernières années, et l'équipe technique sous ses ordres, dirigée par Pierre Waché, fait un travail formidable, donc ils ne dépendent pas d'Adrian", avait notamment déclaré Christian Horner.

Preuve que l'interview n'était pas bien accueillie, la femme d'Adrian Newey, Amanda, l'avait même partagée sur les réseaux sociaux en l'accompagnant d'un commentaire cinglant : "Quelle foutaise".

Dans l'attente d'une officialisation apparaissant maintenant inévitable, c'est l'avenir d'Adrian Newey qui va rapidement susciter les plus grandes interrogations. Et parmi les possibilités, celle de le voir quitter la Formule 1 à 65 ans ne peut pas être écartée, tandis que les autres (Aston Martin, Ferrari ou une autre écurie) dépendront de l'accord trouvé avec Red Bull quant à la durée du préavis. Ce dernier, s'il n'est pas réduit, pourrait empêcher l'ingénieur de travailler chez la concurrence avant janvier 2027.

Les autres questions se tourneront vers le clan Max Verstappen, et sur la manière dont le triple Champion du monde interprètera ce divorce alors que son contrat le lie à Red Bull jusqu'en 2028 mais comporte des clauses qui peuvent jouer dans un contexte de guerre politique interne exacerbées par l'affaire Horner depuis le mois de février.

Avec Christian Nimmervoll