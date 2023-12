Red Bull a évolué pour éviter la Newey-dépendance

Si Adrian Newey est indissociable des succès de Red Bull depuis la création de l'écurie en 2005, l'avenir sans son génie est également une question centrale dans les plans pour les années futures. Placé à un poste de directeur technique en chef depuis lequel il supervise l'ingénierie de Milton Keynes, le Britannique n'est plus impliqué dans la conception au quotidien mais conserve toujours une influence énorme sur les choix techniques de l'équipe.

Néanmoins, et sachant que nul ne doit être irremplaçable, Christian Horner a la conviction de disposer d'une relève à la hauteur. Le patron de Red Bull Racing a notamment toute confiance en son directeur technique Pierre Waché et se dit prêt au jour où l'heure de la retraite sonnera pour Adrian Newey.

"Adrian est un élément important de cette équipe et de ce que nous avons accompli", souligne Christian Horner dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com. "Mais naturellement, son rôle a évolué au cours des dernières années, et l'équipe technique sous ses ordres, dirigée par Pierre Waché, fait un travail formidable, donc ils ne dépendent pas d'Adrian. Il a la possibilité d'aller et venir, et de travailler sur d'autres projets, et je pense que ça fait partie de l'évolution de toute équipe."

Pour Christian Horner, il est essentiel de se prémunir d'une telle dépendance en faisant preuve d'anticipation et de préparation à moyen et long terme. Et le Britannique admet s'être inspiré d'autres exemples dans le sport.

"J'ai toujours été un grand fan de Manchester United, pas en tant que supporter de Man United, mais d'Alex Ferguson", explique-t-il. "Ils avaient Cantona, et ensuite ils ont évolué. Red Bull est une équipe qui est plus forte avec Adrian, mais bien sûr, le reste de l'équipe évolue."

Lire aussi : Formule 1 Ron Dennis anobli par le roi d'Angleterre, Christian Horner promu

Patron loyal mais jamais actionnaire

En place depuis 2005, Christian Horner a tout connu des succès de Red Bull Racing, et confie avoir reçu "quelques" offres pour rejoindre une autre structure, sans jamais se montrer intéressé par un départ.

"C'est toujours très flatteur quand on reçoit une offre ou de l'intérêt d'une autre équipe, mais mon cœur est ici", insiste-t-il. "J'ai construit l'équipe, j'y ai adhéré dès le début, je ressens une responsabilité envers les gens, les actionnaires et tous les partenaires que nous avons."

En revanche, Christian Horner demeure un employé de Red Bull et n'entend pas devenir un jour actionnaire de l'équipe qu'il dirige : "Non, parce que Red Bull a toujours détenu 100% de l'équipe, et l'équipe a toujours reçu un énorme soutien des actionnaires. J'ai toujours traité l'équipe avec responsabilité et comme si c'était mon argent, pour m'assurer de le dépenser de manière judicieuse et responsable."

Propos recueillis par Roberto Chinchero