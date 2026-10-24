Formule 1 GP des États-Unis

Antonelli salue un "pas en avant" à Austin, Mercedes travaille encore sur ses évolutions

Alors que les récentes évolutions de Mercedes ont rendu sa monoplace plus performante, mais aussi plus difficile à exploiter dans la bonne fenêtre de fonctionnement, Kimi Antonelli estime que l'écurie a réalisé des progrès indispensables lors des essais libres du Grand Prix des États-Unis.

Filip Cleeren

Publié: 24 oct. 2026, 08:00

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Photo de : Clive Mason - Getty Images

Le leader du championnat de Formule 1, Kimi Antonelli, estime que Mercedes a franchi une nouvelle étape dans l'exploitation des performances de son récent package d'évolutions au Grand Prix des États-Unis.

Mercedes est arrivée sur le Circuit des Amériques, à Austin, avec une nouvelle version de son aileron avant, destinée à compléter les importantes évolutions introduites en Malaisie, deux Grands Prix plus tôt. Ces premières nouveautés ont relevé le potentiel de la monoplace, mais l'ont également rendue plus pointue et plus difficile à optimiser.

Après avoir utilisé des packages différents à Singapour, Antonelli et George Russell disposent désormais tous deux de la dernière spécification. Les progrès réalisés entre les EL1 et les EL2 à Austin montrent toutefois que la W17 reste difficile à faire fonctionner dans la bonne fenêtre.

Mais lorsque les conditions sont réunies, les performances sont au rendez-vous. Vendredi, Antonelli n'a ainsi concédé que 0"042 au meilleur temps des EL2, signé par Charles Leclerc (Ferrari).

"Je me suis senti mieux qu'en EL1 dans la voiture", a déclaré Antonelli. "Il reste beaucoup de travail à faire, mais c'était un bon pas en avant et nous allons maintenant essayer de progresser encore. Le fait que les deux voitures disposent du même package nous aide, car nous pouvons essayer beaucoup de choses différentes et mieux comprendre ces évolutions."

"Depuis Singapour, nous avons pu analyser les données et mieux comprendre les besoins de ce package. Nous cherchons encore comment placer la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement, mais nous progressons et nous verrons comment nous pouvons encore nous améliorer."

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Les premières analyses des longs relais suggèrent que les quatre équipes de pointe sont assez proches les unes des autres, avec peut-être un léger avantage pour Red Bull et Ferrari sur Mercedes et McLaren. De quoi promettre un week-end particulièrement disputé au Texas.

Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste, a ajouté : "Nous n'avons pas réalisé une bonne première séance. Nous voulions explorer une plage de réglages plus large avec le package d'évolutions sur les deux voitures, mais nous avons rencontré des problèmes de blocage des roues, ce qui a constitué un handicap important aussi bien sur les tours rapides que sur les longs relais."

"Nous avons modifié les réglages des voitures avant la séance de l'après-midi et cela semble nous avoir permis de trouver une meilleure direction. Nous avons rencontré moins de problèmes d'équilibre, la voiture était plus prévisible et les chronos se sont améliorés en conséquence."

Russell n'a terminé qu'au cinquième rang, à sept dixièmes de Leclerc, sans parvenir à boucler un tour réellement représentatif. Sa première tentative en pneus tendres a été annulée pour non-respect des limites de piste, tandis que la seconde a été compromise par une grosse glissade dans la partie la plus rapide des esses du COTA.

Les qualifications de samedi ne se joueront pas uniquement sur les performances pures des monoplaces. Il faudra également préserver les pneus tendres Pirelli dans le dernier secteur, particulièrement exigeant. Lors des simulations de qualifications, plusieurs pilotes ont bloqué leurs roues ou quitté la piste alors que les pneus arrière commençaient à perdre en efficacité.

"Je pense que tout se joue sur la capacité à préserver les pneus arrière dans cette partie sinueuse, afin de disposer de suffisamment de performance dans le dernier virage", a expliqué Bradley Lord, directeur adjoint de l'écurie.

Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes F1.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Il s'agit de trouver les bons réglages et de faire en sorte que la voiture puisse pivoter sans trop solliciter les pneus arrière ni devoir trop utiliser l'accélérateur. Si nous y parvenons, nous devrions être bien placés."

Austin constitue théoriquement la première occasion pour Antonelli de décrocher le titre mondial. Mais cela nécessiterait que l'Italien remporte la course, que Russell termine neuvième ou plus loin et que Lewis Hamilton finisse cinquième ou au-delà. Un scénario auquel Mercedes n'accorde pas une importance particulière pour le moment.

"Au final, si Kimi gagne ce week-end, cela signifiera que l'équipe aura vécu une très mauvaise course, car les calculs indiquent que George doit terminer neuvième ou plus loin. Ce n'est pas ainsi que nous voulons courir et ce n'est pas le résultat que nous visons", a souligné Lord.

"Les chances sont donc infimes. C'est théoriquement possible, mais dans la pratique, ce week-end ne constitue pas une balle de match. Nous allons simplement essayer de prendre le départ, de marquer autant de points que possible, puis de voir à quel moment les calculs commenceront à nous être un peu plus favorables."

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