Formule 1 GP des États-Unis

La pole surprise d'Antonelli avec une Mercedes délicate à régler

La première pole position de Kimi Antonelli depuis la trêve estivale marque une avancée pour Mercedes, dont la monoplace est plus rapide, mais aussi plus difficile à régler.

Filip Cleeren

Publié: 25 oct. 2026, 07:00

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Photo de : Clive Mason - Getty Images

Le leader du championnat, Kimi Antonelli, estime que sa pole position au Grand Prix des États-Unis récompense les efforts de Mercedes pour affiner son importante évolution introduite en Malaisie, qui s'est toutefois révélée difficile à exploiter.

Antonelli a devancé les deux pilotes Red Bull, Max Verstappen et Isack Hadjar, sur le Circuit des Amériques, à Austin, tandis que Ferrari n'a pas répondu aux attentes lors des qualifications de samedi.

Alors que les rafales de vent se sont intensifiées tout au long de la Q3, réussir le premier des deux tours lancés s'est révélé déterminant. Après un week-end qui laissait présager une lutte entre Max Verstappen et les deux Ferrari, Antonelli a créé la surprise en décrochant sa première pole position depuis le Grand Prix de Belgique, en juillet.

Cette performance récompense les efforts de Mercedes pour tirer parti de son importante évolution introduite en Malaisie, qui a rendu la W17 plus rapide, mais aussi plus difficile à régler.

Ces difficultés semblaient devoir se prolonger lors de la première séance d'essais libres à Austin, mais l'équipe a progressivement amélioré l'équilibre de la monoplace. Un nouvel aileron avant, testé lors des essais à Singapour, a également été introduit à Austin afin d'améliorer encore le package.

"Je suis heureux parce que nous avons travaillé très dur sur ce package et que nous essayons encore de le comprendre pleinement", a déclaré Antonelli après avoir privé Verstappen d'une troisième pole position consécutive.

"Depuis Singapour, nous avons franchi un nouveau cap. Maintenant, nous devons continuer à travailler et à mieux comprendre cette évolution. C'est un bon résultat pour l'équipe, car elle a fait un travail formidable pour apporter ce package. Nous voyons enfin les résultats."

Le trio de tête des qualifications à Austin.

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"C'était surprenant, mais l'une de mes plus grandes réussites aujourd'hui, c'est aussi de ne pas avoir dépassé les limites de piste ! Cela nous a également un peu facilité la tâche. Je ne me suis pas mis dans une situation difficile et nous avons pu progresser tout au long de la séance et construire notre résultat à partir de là."

Antonelli aura une première occasion, même si elle reste très théorique, de décrocher le titre dès dimanche. Pour cela, il devra remporter la course, tandis que son coéquipier George Russell devra terminer neuvième ou au-delà et que Lewis Hamilton, chez Ferrari, devra finir cinquième ou au-delà.

Hamilton et Russell ne s'élanceront respectivement que depuis les cinquième et sixième places sur la grille de départ. Si les chances d'Antonelli de célébrer un premier titre mondial au Texas restent donc limitées, elles ne sont toutefois pas nulles.

"Je vais simplement essayer de faire la meilleure course possible. Je vais essayer de gagner, puis nous verrons ce qui se passe", a déclaré le jeune Italien de 20 ans à propos de cette possibilité.

"C'est un peu différent, mais l'objectif reste le même. Je dois simplement continuer à faire mon travail. En fait, j'ai l'impression de pouvoir davantage profiter du pilotage et de tout le reste, parce que je suis dans une très bonne position. Mais mon état d'esprit reste toujours le même."

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