Bahreïn, J2 - Ferrari au top d'une journée animée

Après une première journée animée par le bon rythme des Ferrari et les pontons étonnants de Mercedes, cette deuxième session hivernale à Sakhir s'annonçait tout aussi passionnante. Le Champion du monde en titre Max Verstappen était de nouveau en piste, tandis que Kevin Magnussen a bouclé ses premiers tours depuis l'annonce de son retour en F1.

En revanche, les conditions se sont dégradées. Il faisait déjà 32 degrés lors du lancement de la session matinale, tandis que le vent et le sable se sont invités dans l'après-midi et la soirée.

La première voiture à attirer l'œil était l'Alpine, et ce pour deux raisons. La nuit dernière, l'A522 a changé de robe, troquant son bleu traditionnel pour sa livrée toute rose, qui sera utilisée pour les deux premiers Grands Prix (à Bahreïn et en Arabie saoudite). Mais la voiture était également la plus rapide en piste ce matin : Esteban Ocon signait le premier temps de référence, avant d'améliorer sa marque en 1'34"276 en gommes C4.

Après le déjeuner, d'autres pilotes se sont montrés plus rapides. C'est Carlos Sainz qui a bouclé cette journée en tête, avec un temps de 1'33"532 en gommes C4. Max Verstappen le suivait, avec 479 millièmes de retard. L'écart entre les deux prétendants au titre de l'an dernier, Lewis Hamilton et Max Verstappen, est resté très mince (à l'avantage du Néerlandais pour un peu plus d'un dixième). Surprenant, Lance Stroll s'intercalait entre les deux rivaux. En termes de tours bouclés, c'est Yuki Tsunoda qui a brillé. Le Japonais a passé la ligne de chronométrage à 120 reprises aujourd'hui, l'équivalent de plus de deux Grands Prix de Bahreïn.

Du côté des mauvais élèves, McLaren n'a pas réglé ses problèmes de surchauffe de freins, évoqués hier soir par Lando Norris. Le pilote britannique est de retour dans la voiture, alors que son coéquipier Daniel Ricciardo est toujours malade. Dans l'incapacité de pratiquer des longs relais, Norris n'a bouclé que 60 tours sur l'ensemble de la journée. Un problème mécanique a perturbé l'équipe en fin de journée, mais ce dernier a vite été résolu. Cependant, les hommes de Zak Brown attendent désespérément de nouvelles pièces en provenance directe de Woking, afin d'empiler les tours le plus rapidement possible.

Mais McLaren n'est pas l'équipe la plus à plaindre. Après une bonne première journée avec Alexander Albon au volant, le ciel s'est obscurci sur le garage Williams. Dernier pilote à prendre la piste ce matin, Nicholas Latifi a dû changer son fond plat, après la perte d'éléments de mesure sur sa monoplace. Quelques minutes plus tard, ses freins surchauffaient à l'arrière, provoquant un début d'incendie. Le drapeau rouge était donc de sortie pour environ 40 minutes. Un incident qui a contraint le Canadien à rester au garage toute l'après-midi. Bilan de sa journée : 12 petits tours.

L'ensemble de ce vendredi a été marqué par des pannes, toutes plus ou moins graves. En plus d'Ocon, Sebastian Vettel, Mick Schumacher et Valtteri Bottas se sont ajoutés à la liste des pilotes ayant écourté leur journée. L'animation été également assurée par Max Verstappen, qui s'est fendu de plusieurs manœuvres de dépassements (notamment sur Lewis Hamilton et Carlos Sainz).

Pour rappel, Kevin Magnussen dispose d'une heure de roulage supplémentaire ce soir, pour commencer à rattraper le temps perdu par Haas lors de la première journée à la suite de soucis logistiques.

Rendez-vous demain dès 8h pour la dernière journée d'essais, avant le coup d'envoi du championnat la semaine prochaine, toujours à Bahreïn. Une journée à suivre sur Motorsport.com en live texte !

Bahreïn, Jour 2 (17h)

Pilote Équipe Tours Chrono 1 C. Sainz Ferrari 60 1'33"532 2 M. Verstappen Red Bull 86 1'34"011 3 L. Stroll Aston Martin 70 1'34"064 4 L. Hamilton Mercedes 47 1'34"141 5 E. Ocon Alpine 111 1'34"276 6 C. Leclerc Ferrari 54 1'34"366 7 L. Norris McLaren 60 1'34"609 8 S. Vettel Aston Martin 46 1'36"020 9 K. Magnussen Haas 39 1'36"505 10 Y. Tsunoda AlphaTauri 120 1'36"802 11 V. Bottas Alfa Romeo 25 1'36"987 12 M. Schumacher Haas 23 1'37"846 13 G. Russell Mercedes 67 1'38"585 14 N. Latifi Williams 12 1'39"845 15 G. Zhou Alfa Romeo 48 1'39"984