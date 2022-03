Norris évoque des problèmes de freins sur la McLaren

Charger le lecteur audio

Les longs relais prévus par McLaren lors de cette première journée d'essais à Bahreïn n'ont pas eu lieu. L'écurie a souffert au niveau des freins, sujets à des problèmes de surchauffe. Selon Norris, cet obstacle ne sera "pas simple à réparer".

Rien ne s'est passé comme prévu pour l'écurie de Woking. Alors que Daniel Ricciardo devait être le premier pilote en piste ce matin, l'Australien est tombé malade et ne s'est pas rendu sur le circuit. L'écurie n'a pas plus communiqué à son sujet. C'est donc Norris qui a du prendre le relais pour l'ensemble de la journée. Son meilleur temps l'a placé sixième, à 1,4 seconde du pilote le plus rapide aujourd'hui, Pierre Gasly.

"Dans l'ensemble, ce n'est pas la journée que nous voulions", regrette le Britannique. "Ça a commencé avec le fait que je pilote toute la journée, puisque Daniel ne se sentait pas bien. J'ai décidé de prendre sa place, je pense que c'était mieux ainsi. Mais nous avons eu quelques problèmes avec la voiture aujourd'hui, et cela a mis du temps pour les identifier, nous avons été un peu limités dans le nombre de tours que nous voulions parcourir."

"C'est un peu frustrant, encore plus ici puisque le circuit n'est pas le même qu'à Barcelone", continue Norris. "Nous voulions essayer de comprendre les différences autant que possible, et comment les voitures se comportent ici, sur un tracé beaucoup plus bosselé. Nous sommes tout de même parvenus à le faire dans une certaine mesure, nous n'avons juste pas pu réaliser de plus longs relais. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais il y a bien quelques soucis qui nous ont retenus et que nous devons régler."

Interrogé sur les problèmes rencontrés, Norris a confirmé que la voiture souffrait de surchauffe au niveau des freins. "Nous avions juste des problèmes avec les freins aujourd'hui, c'est aussi simple que cela. Le problème exact, je ne sais pas, mais ça concernait les températures. Cela nous a empêché de pratiquer de longs relais. Nous allons étudier cela sur les prochains jours, mais ça ne sera pas simple à réparer, donc nous verrons ce que nous pourrons faire."

Concernant la suite des essais, il est trop tôt pour anticiper. "On espère comprendre [le problème] ce soir, ainsi que demain et encore après. Ce n'était évidemment pas quelque chose que nous pouvions réparer juste aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Nous allons faire des compromis ici et là pour engranger plus de tours, c'est sûr. Les gars travaillent déjà là-dessus. Simplement beaucoup de travail, nous verrons bien."