Bahreïn, J2 - Zhou s'empare du meilleur temps, Russell en panne

Dans la digne continuité du jeudi, les pilotes se sont montrés studieux à l'occasion de la première séance du vendredi, qui a duré 4h15. Dans ce laps de temps, plusieurs d'entre eux ont approché voire dépassé les 70 tours, la palme étant revenue à Yuki Tsunoda avec 85 tours, soit bien plus que la distance du GP de Bahreïn.

Carlos Sainz était reparti avec le meilleur temps lors de la pause déjeuner, à savoir un 1'32"486 établi avec les pneus C3. Si le pilote Ferrari s'était montré plus rapide que le leader du classement du jeudi, d'autres dont Max Verstappen se sont chargés d'aller encore plus vite dans l'après-midi. Le double Champion du monde en titre s'est arrêté sur un chrono de 1'31"650 aves les mêmes pneus C3, alors que Zhou Guanyu a enregistré un 1'31"610 avec le composé C5, le plus performant de la gamme, et s'est donc offert la première place.

À titre de comparaison, Zhou et Verstappen ont tous deux battu d'un dixième la référence des essais de Bahreïn 2022, propriété du pilote Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fernando Alonso s'est adjugé le troisième temps, à six dixièmes de Zhou mais avec un chrono réalisé avec des pneus C3. Le top 5 a été complété par Nyck de Vries et Nico Hülkenberg, mais leur présence aux avant-postes est surtout due aux gommes C4 et C5 de Pirelli.

En dépit des conditions plus avantageuses le soir, Sainz s'est maintenu dans le top 10 avec sa référence du matin. Logan Sargeant, septième, a quant à lui réalisé le plus grand nombre de tours avec 154 boucles tout au long de la journée.

Contrairement au matin, les équipes ont été ralenties par plusieurs problèmes dans l'après-midi. Dans le camp Red Bull, le garage a longtemps été masqué par des écrans avant que Verstappen ne revienne en piste. Chez Mercedes, un problème hydraulique a mis un terme à la journée de George Russell à moins de deux heures du drapeau à damier tout en provoquant la sortie du drapeau rouge pendant une bonne demi-heure. Zhou et Sargeant ont visiblement eu un pépin mécanique en fin de séance. Notons également qu'Alpine a connu des problèmes pour retirer les pneus arrière à chaque arrêt.

Bahreïn, Jour 2

Dans la mesure du possible et une fois les informations confirmées, nous indiquerons les pneus avec lesquels les pilotes ont signé leur meilleur temps.

Pilote Équipe Tours Chrono (pneus) 1 G. Zhou Alfa Romeo 133 1'31"610 (C5) 2 M. Verstappen

Red Bull 47 1'31"650 (C3) 3 F. Alonso Aston Martin 130 1'32"205 (C3) 4 N. De Vries AlphaTauri 74 1'32"222 (C4) 5 N. Hülkenberg

Haas 68 1'32"466 (C4) 6 C. Sainz Ferrari 70 1'32"486 (C3) 7 L. Sargeant Williams 154 1'32"549 (C5) 8 C. Leclerc Ferrari 68 1'32"725 (C3) 9 O. Piastri

McLaren 74 1'33"175 (C3) 10 P. Gasly

Alpine 59 1'33"463 (C3) 11 K. Magnussen

Haas 67 1'33"442 (C3) 12 E. Ocon

Alpine 49 1'33"490 (C3) 13 G. Russell

Mercedes 26 1'33"654 (C3) 14 S. Pérez

Red Bull 76 1'33"751 (proto) 15 L. Hamilton

Mercedes 72 1'33"954 (C3) 16 L. Norris

McLaren 65 1'35"522 (C2) 17 Y. Tsunoda

AlphaTauri 85 1'35"708 (C2)