Bahreïn, J3 - Pérez et Leclerc accélèrent

Charles Leclerc a rapidement donné le ton pour cette troisième et ultime matinée des essais de pré-saison 2021 à Bahreïn. Signant le tout premier chrono du jour, le pilote Ferrari a établi une marque de 1'32"959 avec les pneus C3, avant d'améliorer quelques instants plus tard... en 1'30"486. Près de deux secondes plus vite que les références matinales précédentes, et pas loin de celle établie par Valtteri Bottas en C5 hier soir (1'30"289) !

Lire aussi : Testez l'accès gratuit Motorsport PRIME sans pub 30 jours

Cependant, les autres pilotes n'ont pas tardé à se hisser à ce niveau. À commencer par Sergio Pérez, au volant d'une Red Bull particulièrement compétitive sur divers composés pneumatiques : le Mexicain a tourné en 1'30"927 avec les C2, en 1'30"309 avec les C3 et en 1'30"187 avec les C4. Il a ainsi établi le meilleur temps du week-end.

Lando Norris n'était pas en reste, auteur d'un 1'30"737 en C2 et d'un 1'30"661 en C3 avec McLaren. Pierre Gasly était également performant pour AlphaTauri, mais avec des gommes un cran plus tendres (1'31"233 avec les C3 prototypes, puis 1'30"828 en C4), tandis qu'Esteban Ocon était un poil plus en retrait : le pilote Alpine a tourné en 1'31"844 avec les C2, puis en 1'31"310 avec les C3.

Chez Haas, il y a eu du progrès. Dès sa première tentative, Mick Schumacher a établi le meilleur temps de l'écurie américaine depuis le début du week-end, en 1'32"803 avec les pneus C3, avant de descendre en 1'32"053. Chaussant les gommes C4 par la suite, il n'a pas amélioré. Plus loin, Mercedes, Williams, Alfa Romeo et Aston Martin n'ont clairement pas cherché la performance.

Les dix monoplaces ont en tout cas été assidues en piste, avec 73 tours en moyenne, et sans le moindre incident à déplorer. George Russell, dont c'est la seule journée d'essais hivernaux au volant de la nouvelle Williams, a notamment parcouru 77 boucles, tandis que la palme revient à Kimi Räikkönen, avec 91 tours pour 492 kilomètres parcourus.

Bahreïn, Jour 3 - Mi-journée

Pilote Équipe Tours Chrono 1 S. Pérez Red Bull 49 1'30"187 2 C. Leclerc Ferrari 80 1'30"486 3 L. Norris McLaren 56 1'30"661 4 P. Gasly AlphaTauri 76 1'30"828 5 E. Ocon Alpine 61 1'31"310 7 M. Schumacher Haas 78 1'32"053 7 V. Bottas Mercedes 86 1'32"406 8 G. Russell Williams 77 1'32"731 9 K. Räikkönen Alfa Romeo 91 1'35"274 10 L. Stroll Aston Martin 80 1'36"100