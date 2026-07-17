Bearman et Komatsu en désaccord sur les problèmes de Haas

La nouvelle ère de la Formule 1 avait pourtant idéalement commencé pour Haas. Mais, depuis quelques mois, la dynamique s'est nettement inversée.

Après les deux premières manches de la saison, l'écurie américaine occupait la quatrième place du championnat constructeurs, devant Red Bull, grâce notamment aux excellents résultats d'Oliver Bearman, septième au Grand Prix d'Australie puis cinquième au Grand Prix de Chine.

Depuis la reprise après la pause d'avril, Haas n'a toutefois inscrit que trois points, un bilan inférieur à celui de toutes les équipes à l'exception de Cadillac et d'Aston Martin. Régulièrement candidate à la Q3 en début de saison, la VF-26 peine désormais à sortir de la Q1.

Une évolution qui contraste fortement avec 2025, où Haas avait progressivement gagné en compétitivité au fil de la saison. Oliver Bearman y voit deux explications : "L'an dernier, le règlement était arrivé à maturité. Tout au long de la saison, nous n'avons pas vraiment ajouté beaucoup de performance à la voiture, mais nous avons introduit nos évolutions au bon moment, alors que tout le monde progressait par petites touches."

"Cette année, la courbe de développement est bien plus raide. Les équipes apportent presque chaque semaine des packages très importants. Quand on regarde les équipes de tête, c'est impressionnant de voir le rythme auquel elles développent leurs voitures. C'est déjà quelque chose que nous ne sommes tout simplement pas capables de faire."

"Mais surtout, je pense que nos concurrents nous ont dépassés dans cette course au développement. Nous n'avons pas apporté suffisamment d'évolutions par rapport à eux. Et, en plus, celles que nous avons introduites n'ont pas vraiment fonctionné comme prévu. Nous sommes assez déçus de ce point."

Komatsu nuance le diagnostic de son pilote

Haas a pourtant apporté des nouveautés à chaque Grand Prix depuis la reprise, dont un important package au Canada. Son directeur, Ayao Komatsu, reconnaît volontiers que certains concurrents ont apporté des nouveautés plus efficaces.

"Sur le premier point, je suis d'accord", a expliqué le patron japonais. "Si l'on regarde Racing Bulls, chapeau à eux. Leurs évolutions ont été très impressionnantes. Dès qu'ils ont introduit leur nouveau fond plat, ils ont immédiatement gagné en performance. Audi est également très rapide depuis un moment. Oui, on peut dire que nous avons été dépassés dans la course au développement."

Racing Bulls a depuis pris l'ascendant sur tout le milieu de grille. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Depuis l'arrivée de ce nouveau fond plat au Canada, Racing Bulls s'est en effet imposée comme la cinquième force du plateau, avec 45 points inscrits lors des cinq derniers Grands Prix et au moins une voiture en Q3 à chaque qualifications, voire les deux lors des trois derniers rendez-vous.

En revanche, Komatsu se distingue de Bearman et réfute l'idée selon laquelle les évolutions de Haas n'aient pas fonctionné : "Je ne pense pas que ce soit juste. Nous avons introduit de nouvelles pièces à Montréal. Si l'on regarde ce qu'elles ont apporté, elles ont effectivement produit les gains attendus, principalement dans les domaines que nous visions."

"L'appui est bien là, mais la question est de savoir s'il est exploitable. Cela dépend énormément du circuit. À Melbourne et Shanghai, les caractéristiques de la voiture correspondaient parfaitement au tracé et masquaient nos faiblesses. À Miami, en revanche, ces défauts sont apparus au grand jour."

Le Japonais estime que les difficultés proviennent avant tout des caractéristiques fondamentales de la VF-26, dont l'équipe n'a réellement pris conscience qu'après les premières courses.

"Je ne dirais pas que les évolutions n'ont pas fonctionné", a-t-il expliqué. "C'est plutôt que certains défauts intrinsèques de la voiture n'étaient pas visibles lors des deux premiers Grands Prix et ne sont apparus qu'à partir de la cinquième course."

Oliver Bearman (Haas F1 Team) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Il regrette surtout que cette compréhension soit arrivée trop tard, après la longue pause imposée en avril par le report de plusieurs épreuves en raison du conflit entre l'Iran et les États-Unis. Une situation qu'il espère ne plus revivre à l'avenir.

"Ce que je veux désormais, c'est que l'équipe soit capable d'identifier ce type de problème dès la première course, voire dès les essais de pré-saison, plutôt qu'à la cinquième manche. C'est ainsi que nous progresserons."

Un gros package attendu après la trêve estivale

Oliver Bearman s'attend toutefois à ce que Haas continue de souffrir lors des prochaines manches, en attendant l'arrivée d'un important package d'évolutions après la pause estivale.

"Ce week-end, nous avons un nouvel aileron avant, ce qui est une bonne chose", a déclaré le Britannique. "Cela devrait nous apporter un petit gain. Mais ce que nous attendons vraiment, c'est le gros package qui arrivera après la trêve estivale."

"Notre travail lors des prochaines courses sera surtout d'exploiter au maximum ce que nous avons aujourd'hui et de le comprendre parfaitement. Il y a encore quelque chose qui nous échappe entre ce que nous observons à l'usine et ce que nous constatons en piste. Nous devons d'abord comprendre cet écart avant d'introduire le nouveau package. Si nous l'installions sans avoir tiré le maximum de la voiture actuelle, ce serait une perte de temps."