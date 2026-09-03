Ben Sulayem défend les commissaires après la polémique Colapinto

Les commissaires de la FIA se sont une nouvelle fois retrouvés sous le feu des critiques lors du Grand Prix des Pays-Bas, après avoir infligé de lourdes pénalités à Franco Colapinto et Arvid Lindblad.

Les deux pilotes ont été sanctionnés d'un drive through pour avoir dépassé un concurrent sous drapeaux jaunes, quelques instants après le violent accident de Max Verstappen, qui avait percuté les barrières à la fin du premier tour à Zandvoort.

Les pilotes Alpine et Racing Bulls ont tous deux contesté ces décisions, qui ont également suscité de nombreuses réactions chez les fans, notamment en Argentine. Un dirigeant de l'un des principaux sponsors de Colapinto est même allé plus loin sur les réseaux sociaux, mettant en doute l'intégrité des commissaires de la FIA dans une publication depuis supprimée.

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Le président de la fédération, Mohammed Ben Sulayem, a été interrogé sur cette polémique lors d'une session avec les médias organisée dans le cadre du Congrès américain de la FIA, à Buenos Aires. Il lui a notamment été demandé si l'instance dirigeante envisageait de nommer davantage de commissaires sud-américains pour officier lors des Grands Prix de Formule 1.

"Pour nous, il s'agit de tous les pilotes", a-t-il déclaré. "Mais je suis d'accord avec vous. Nous organisons actuellement des formations [pour devenir commissaire]. Nous avons même lancé un programme dédié. Nous avons donc demandé aux ASN [Autorités Sportives Nationales] de nous transmettre des noms que nous pourrons former, car nous allons faire tourner les commissaires."

Certains pensent que la FIA est aussi contre les Britanniques.

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et Stefano Domenicali, directeur général de Formula One Group. Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ben Sulayem a ajouté que les critiques visant les décisions des commissaires ne se limitaient pas à l'Argentine, révélant avoir également reçu des plaintes similaires en provenance de Grande-Bretagne.

"Je vais me pencher sur la question, car j'ai aussi entendu des gens dire que la FIA était contre d'autres personnes", a ajouté le dirigeant. "Certains pensent que la FIA est aussi contre les Britanniques, mais ce n'est pas le cas."

"Mais, vous savez, il est parfois bon de s'adresser aux commissaires et de toujours leur rappeler une chose : soyez justes. Vous pouvez être sévères, mais vous devez être justes. L'équité est la mission de la FIA. Nous allons donc examiner cela. Et je parlerai à [Franco] Colapinto. Je vais appeler Franco moi-même et entendre ce qu'il a à dire. »

Ben Sulayem réaffirme son combat contre le harcèlement

La FIA avait condamné les attaques et le harcèlement en ligne visant les commissaires de la F1 au lendemain du Grand Prix des Pays-Bas, notamment après la pénalité infligée à Colapinto à Zandvoort.

Interrogé sur le sujet, Ben Sulayem s'est montré catégorique dans son opposition à ce type de comportement, tout en soulignant que la lutte contre le harcèlement en ligne nécessitait un effort collectif de l'ensemble du monde du sport automobile.

"Ces abus touchent les pilotes, les journalistes, les officiels, beaucoup d'entre nous", a-t-il déclaré. "Et il y a deux ans, deux ans et demi, j'ai dit que si je ne faisais rien pour lutter contre cela, notre sport serait irréparable. Ce serait terminé."

La FIA a créé la campagne United Against Online Abuse en 2022 après le harcèlement d'une commissaire lors du GP des États-Unis. Photo de: Paul Foster

"Je me souviens qu'à Miami [c'était en réalité à Austin, ndlr], il y a deux ans [c'était en réalité il y a quatre ans, en 2022, ndlr], nous avions rencontré un problème : l'une de nos commissaires était Espagnole et elle a reçu des menaces de mort visant sa personne et sa famille. Elle nous avait alors écrit pour dire : 'C'est terminé, je ne ferai plus ça'. C'est à ce moment-là que nous avons lancé ce mouvement d'unité contre les abus en ligne."

"Les gouvernements, les fédérations, les médias, tous ensemble. Et maintenant, le mouvement prend de l'ampleur. Les équipes nous soutiennent. C'est un marathon. Je ne peux pas le faire seul. La FIA ne peut pas le faire seule. C'est un effort collectif."

Le président de la FIA a également fait référence à une étude indiquant que la grande majorité des abus en ligne provenait des Amériques, tout en soulignant que le phénomène dépassait largement le cadre du sport automobile.

"70% des abus provenaient des deux Amériques, du Nord et du Sud. Le reste venait essentiellement d'Europe, peut-être 18% environ. Le reste du monde ne représentait donc que 12 ou 10%. Et cela concerne tous les sports, pas seulement le sport automobile", a-t-il conclu.