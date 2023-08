Encore en "béquilles", Williams requiert cinq ans pour rebondir

Dernière victoire : Grand Prix d'Espagne 2012. Derniers titres mondiaux : 1997, avec Jacques Villeneuve. L'équipe Williams, qui a connu tant de succès, est-elle une écurie du passé ? Son nouveau directeur James Vowles a la ferme intention de la ramener aux avant-postes dans le futur.

La structure de Grove a progressivement perdu du terrain au fil des années 2010 jusqu'à se retrouver loin de la concurrence en fond de grille, la famille Williams n'ayant pas les moyens financiers pour la développer. Le rachat par Dorilton Capital à la mi-2020 s'est avéré salvateur : Williams fait désormais mieux que se défendre face à Alfa Romeo, Haas et AlphaTauri.

L'ambition de l'écurie n'est toutefois pas simplement de se battre en fond de grille. Une restructuration a été entreprise avec les départs du directeur d'équipe Jost Capito et du directeur technique François-Xavier Demaison, James Vowles ayant pris les rênes du team. Il s'agit de nouvelles responsabilités pour celui qui était directeur de la stratégie chez Mercedes, où il contribuait également à la gestion du programme de jeunes pilotes.

Six mois après son arrivée, Vowles reste conscient que le plus dur reste à faire. Notamment pour améliorer les infrastructures dans le contexte du plafond budgétaire, puisque Williams est à la traîne dans ce domaine : le Britannique se retrouve contraint de quémander une adaptation de la réglementation pour que ce déficit ne soit pas gravé dans le marbre. Mais aussi au niveau du recrutement, avec la nécessité de renforcer le département technique, sans oublier les changements souhaités par l'intéressé sur les méthodes et l'état d'esprit. Ainsi, selon lui, cinq années sont nécessaires pour constater des résultats probants.

"Pour beaucoup d'infrastructures manquantes, même si je prenais une pelle pour commencer les travaux demain, il faudrait 36 mois pour mettre en place la plupart des grandes infrastructures", estime Vowles. "C'est différent de beaucoup d'autres écuries, qui ont déjà ça. Et ce n'est pas un laps de temps anormal. Ce qui se fait vraiment vite prendrait 24 mois."

James Vowles, directeur de Williams Racing

"Et ça, c'est juste la mise en place des infrastructures. Ce n'est pas changer les comportements, les cultures, les systèmes, intégrer un vrai progiciel de gestion à notre monde... Ce sont juste des bâtiments et des infrastructures que nous n'avons pas. Le strict minimum est de mettre en place les infrastructures, puis il y a le temps de les apprivoiser et de rattraper les concurrents qui les utilisent depuis 15 ans. Quand nous parlons de cinq ans, il y a de bonnes raisons."

"La culture, à laquelle je tiens vraiment, n'apparaît pas du jour au lendemain. Selon mon expérience, pour environ 800 personnes, cela prend trois ans de changer la culture d'une organisation. J'ai inventé ce chiffre, mais j'ai connu ça suffisamment souvent dans ce sport pour le voir."

À la suite du départ de François-Xavier Demaison, Williams doit composer avec une équipe d'ingénieurs dont il manque des maillons forts. "Nous avons de la chance avec l'équipe que j'ai actuellement derrière moi, car elle comble des vides", analyse Vowles. "Mais clairement, nous sommes sur des béquilles. Nous essayons de faire dix choses à la fois, et c'est toujours mieux de se concentrer sur une seule."

"Il y a de bien meilleurs ingénieurs que moi dans le paddock. Mais moi, je suis quelqu'un qui a une vision de là où nous voulons aller et qui mène les gens dans cette direction. Des gens qui, actuellement, sont parfaitement en phase avec cette vision."

Ainsi, Vowles est impatient de pouvoir réattribuer son temps sur les tâches où il excelle. "À ce jour, je passe dix minutes sur le programme technique des prochaines courses, dix minutes sur le programme stratégique de la prochaine course, dix minutes sur la répartition des dépenses dans trois ans, dix minutes sur la Commission F1. Plus je pourrai me concentrer sur les domaines où je pense être meilleur – comment déplacer les pièces sur l'échiquier d'un point de vue stratégique sur les cinq années à venir afin d'obtenir un niveau de performance compétitif – plus Williams sera compétitif."

Alexander Albon (Williams)

"De plus, Pat est davantage entré dans le détail de la technique que moi lors de la dernière décennie, aucun doute là-dessus. C'est son gagne-pain. Il va donc y avoir cette arrivée de nouvelles idées et de nouveaux concepts."

Pat, c'est un certain Pat Fry. Précédemment Chief Technical Officer chez Alpine, il a été recruté et prendra ses fonctions le 1er novembre. "Les premières fois que j'ai parlé à Pat, c'était en janvier avant de commencer officiellement chez Williams", relate Vowles. "Juste pour clarifier, c'est de lui que je parlais quand j'évoquais une personne que j'avais vraiment envie d'avoir chez Williams. Il est exceptionnel pour se retrousser les manches et vraiment s'attaquer à la structure et aux systèmes."

"Il y a différents types de Chief Technical Officer. Il y a ceux qui sont très bons pour trouver les dix derniers millièmes de seconde. Il y a ceux qui sont très bons pour mettre en place des structures et des systèmes, et il est plutôt dans la seconde catégorie."

"Il avait un projet qu'il voulait continuer avec Alpine, et c'est compréhensible. Mais d'ici avril, il a pu voir la vision pour laquelle j'ai rejoint Williams, et il était vraiment en phase avec ça."

Pat Fry prendra ses fonctions le 1er novembre ; encore faut-il trouver un directeur technique qui rendra compte au Britannique, plusieurs candidats ayant été identifiés. Plus globalement, Vowles espère convaincre de potentielles recrues grâce à ce grand nom, et au sien.

"J'espère que quand les gens ont vu que je quittais le confort de Mercedes pour aller chez Williams, et qu'ils voient maintenant Pat, alors qu'Alpine se portait bien, ils vont comprendre que Williams veut une culture du changement. En voyant que deux dirigeants expérimentés ont voulu venir ici alors qu'ils sont en F1 depuis plus de 20 ans et ont gagné des courses, d'autres vont voir pourquoi ça vaut le coup", conclut-il.

Propos recueillis par Matt Kew