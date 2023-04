Bien se placer sur la grille est "facile", selon Norris

Charger le lecteur audio

Avant le début de la saison 2023 de Formule 1, la règlementation a été modifiée pour incorporer un changement qui avait été inscrit dans le Code Sportif International de la FIA l'an passé. Ce dernier dispose en effet que la voiture "doit être immobile à l’emplacement qui lui a été attribué sans qu’aucune partie de la zone de contact de ses pneus avant ne se trouve en dehors des lignes (avant et latérales) au moment du signal de départ".

Cela a conduit à durcir la position de la direction de course et des commissaires concernant le placement des voitures sur la grille. Deux pilotes en ont d'ores et déjà fait les frais : Esteban Ocon lors de la manche d'ouverture de la saison à Bahreïn puis Fernando Alonso au moment de la mise en grille en Arabie saoudite, l'épreuve suivante. Tous deux ont dépassé latéralement de leur emplacement, et ont été sanctionnés de cinq secondes de pénalité.

Devant les discussions suscitées par cette situation, et malgré le fait que les emplacements sur la grille avaient déjà été élargis de 20 cm au total par rapport à 2022, la direction de course a décidé d'aller plus loin avant le GP d'Australie en agrandissant latéralement les "boîtes" de 20 cm de chaque côté. Coïncidence ou effet concret, aucun pilote n'a été signalé en infraction alors que la course de Melbourne a été le théâtre de trois départs arrêtés au total.

LIRE AUSSI - Grille de départ : Ocon prédit d'autres infractions

Ocon estime pour sa part que malgré ces modifications, le risque est grand de voir d'autres pilotes se faire piéger en raison du manque de visibilité au volant des monoplaces. Mais certains de ses homologues ont affiché une position différente : ainsi, pour Valtteri Bottas, si la visibilité n'est certes pas idéale dans le cockpit, voir deux pilotes se faire surprendre est étonnant.

"J'ai été assez surpris de ce qui s'est passé parce que je n'y vois pas vraiment de problème", a répondu le Finlandais lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur les propos d'Ocon. "Quand vous entrez dans la boîte, oui, la visibilité dans les voitures d'aujourd'hui avec le châssis haut et tout le reste, ce n'est pas la même chose qu'il y a peut-être dix ans. Mais vous êtes quand même en mesure de voir où vous allez. Je ne vois aucun problème personnellement, mais c'est peut-être dû aux différentes voitures avec différents types d'ailerons et d'autres choses."

Une position partagée par Lando Norris, qui juge qu'il n'y a rien de sorcier à s'aligner avec l'emplacement au moment de l'arrivée en grille : "Je pense que c'est facile depuis le premier jour. Je ne trouvais pas qu'ils avaient besoin de changer quoi que ce soit, pour être honnête avec vous. Il suffit de s'aligner dans un carré sur la grille, c'est assez facile."