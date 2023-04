Grille de départ : Ocon prédit d'autres infractions

Charger le lecteur audio

Le début de saison 2023 a été marqué par deux infractions étonnantes car plutôt inhabituelles. En effet, Esteban Ocon à Bahreïn puis Fernando Alonso en Arabie saoudite ont été pris en flagrant délit de dépassement des lignes blanches au moment de se positionner sur leur emplacement de départ. En réalité, la réglementation a été durcie pour cette campagne afin de l'aligner sur les prescriptions du Code Sportif International de la FIA.

Désormais, la surface de contact du pneu ne doit pas dépasser les lignes blanches, que ce soit devant ou sur les côtés. Les deux anciens équipiers ont ainsi mordu en dehors de leur zone, ce qui a occasionné à chaque fois une pénalité de cinq secondes. Cela a été toutefois mis sur le compte de la piètre visibilité à courte distance au volant des monoplaces, notamment quand il s'agit de se garer précisément dans la zone réservée. Alors que celle-ci avait déjà été agrandie de 20 cm en début d'année, suite à des retours de pilotes, la direction de course a tenu compte des difficultés mises en lumière par les cas Ocon/Alonso en élargissant à nouveau les emplacements de 20 cm de chaque côté avant Melbourne et pour la suite de la saison.

Toutefois, pour Ocon, cela ne suffira pas à éviter d'autres situations contrevenant aux règles : "Il y aura beaucoup plus de voitures pénalisées cette année, c'est certain", affirme le vainqueur du GP de Hongrie 2021. "Ça paraît idiot d'être pénalisé pour ce genre de choses parce que ça peut sembler très simple, mais c'est parce qu'on ne peut rien voir de là où on est assis."

Même s'il concède que l'élargissement supplémentaire des emplacements devrait aider, il juge surtout que le dépassement des limites n'est pas un avantage : "Cette année, il était déjà plus large de 20 centimètres par rapport à l'année dernière. Et désormais, ils en ont ajouté 20 de plus [de chaque côté], ce qui va évidemment dans le bon sens."

"C'est un avantage d'être trop avancé, et nous avons toujours été pénalisés si nous étions trop avancés. Auparavant, nous n'étions pas pénalisés si nous étions un peu plus à gauche ou à droite, car ce n'est normalement pas un avantage. La règle a changé et elle est évidemment la même pour tout le monde. C'est donc à cela qu'il faut faire attention et le fait d'avoir une plus grande surface devrait nous aider."

Avec Filip Cleeren et Matt Kew