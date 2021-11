Championnat - Verstappen s'éloigne inexorablement de Hamilton

Vainqueur facile du Grand Prix de Mexico après avoir dépassé les deux Mercedes au moment du départ, Max Verstappen fait un pas de plus vers sa première couronne mondiale en faisant augmenter son avance à 19 unités avant les quatre dernières épreuves de la saison. Lewis Hamilton, second de la course et du championnat, a semblé bien impuissant face au duo Red Bull-Verstappen ce dimanche et voit le titre s'éloigner. La lutte pour la troisième place continue de se resserrer entre Valtteri Bottas et Sergio Pérez.

Chez les écuries, Red Bull réalise la bonne opération en revenant quasiment à hauteur de Mercedes, profitant de la malchance de Bottas, accroché dès le premier virage par Daniel Ricciardo. Le Finlandais aura tout de même légèrement contribué à limiter la casse en fin d'épreuve en empêchant Red Bull et Verstappen d'inscrire le point du meilleur tour. Ferrari prend la troisième place à McLaren avec une belle performance d'ensemble alors qu'AlphaTauri revient à égalité avec Alpine.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 478.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 - - - - 2 Red Bull Racing 477.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 - - - - 3 Ferrari 268.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 - - - - 4 McLaren 255 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 - - - - 5 Alpine 106 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 - - - - 6 AlphaTauri 106 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 - - - - 7 Aston Martin Racing 68 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 11 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -