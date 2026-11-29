Formule 1 GP du Qatar

5 choses à retenir du Grand Prix du Qatar

Kimi Antonelli a pris le dessus sur George Russell pour remporter le Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail. Voici ce qu'il faut retenir.

Rédaction Motorsport.com

Publié: 29 nov. 2026, 17:46

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Photo de : Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Antonelli envoie un message pour 2027

Si remporter le titre mondial signifie que la mission est accomplie pour Kimi Antonelli en 2026, l'Italien pense déjà à la suite.

Soucieux d'éviter toute inversion de dynamique face à George Russell façon 2015-2016 avec Nico Rosberg, lorsque l'Allemand avait remporté les dernières manches de la saison pour lancer sa quête du titre 2016, Antonelli maintient la pression à la fois sur son coéquipier et sur son écurie Mercedes.

D'abord en cuisinant son écurie pour ne pas avoir accédé à ses souhaits en qualifications, en l'envoyant en piste comme première voiture pour les derniers tours de Q3 plutôt qu'à la fin du train. Il a ensuite porté une attaque agressive sur le leader Russell au quatrième tour de la course, ce qui a conduit à une intervention du directeur d'équipe Toto Wolff pour empêcher ses deux pilotes de se battre bec et ongles.

La saison 2026 touche peut-être à sa fin et il a peut-être été sacré plus jeune champion du monde de l'histoire, mais Antonelli a très clairement fait savoir qu'il ne lâcherait pas un pouce de terrain. Il veut encore plus de succès et n'a aucune envie de laisser à Russell la moindre ouverture pour reprendre l'ascendant.

- Filip Cleeren

Russell encore malchanceux

George Russell (Mercedes)

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Il y a une semaine, Max Verstappen avait déclaré que Russell n'était pas à son niveau, dans une charge sévère contre le pilote Mercedes après son accident dans les derniers instants du Grand Prix de Las Vegas, alors qu'il avait contenu son rival pendant toute la course auparavant.

Ce genre de commentaires a tendance à revenir hanter celui qui les prononce, demandez donc à Russell après sa pique initiale envers Verstappen 24 heures avant sa bourde de Vegas, puisque le Britannique a signé la pole position et mené la première moitié de la course au Qatar.

Puis la saison 2026 de Russell lui a infligé un nouveau coup dur. Plutôt qu'une casse moteur comme celles subies au Canada et en Malaisie, cette fois des débris se sont logés sous sa voiture, endommageant et obstruant son fond plat.

Malgré tous les efforts de Mercedes lors d'un arrêt au stand pour retirer les débris, les dégâts étaient durables et Russell était impuissant pour lutter contre Antonelli pour la victoire. Sans qu'il y soit pour quoi que ce soit, une nouvelle victoire lui a échappé.

- Haydn Cobb

Losail devrait se contenter du MotoGP

George Russell (Mercedes)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il est facile de comprendre pourquoi le Qatar est un pilier du calendrier MotoGP, avec son circuit international de Losail présent chaque année depuis la campagne 2004. Grâce à ses vastes dégagements, à ses nombreux virages fluides à moyenne et haute vitesse, et à sa ligne droite de départ-arrivée de taille respectable, la piste est une des préférées des pilotes et elle est parfaitement conçue pour les deux-roues.

Malheureusement, même si les pilotes de F1 l'apprécient, cela ne se transpose toujours pas aux quatre roues, malgré le contrat XXL du Qatar jusqu'en 2032 au moins. Les caractéristiques mentionnées plus haut ne se traduisent tout simplement pas vraiment par de belles courses, et l'épreuve de dimanche a été digne d'un somnifère après le premier tour agité, Mercedes s'échappant facilement.

Quand la meilleure - et seule - occasion de dépassement se situe dans la ligne droite de départ-arrivée, alors le tracé tombe clairement dans cette catégorie des "circuits de pilotes" : amusant pour ceux qui sont dans la voiture, pas pour ceux qui sont en dehors. Cela n'aide pas non plus quand les pilotes se voient imposer chaque année une limite de tours par relais à Losail, ce qui force potentiellement les équipes à adopter des stratégies identiques.

Alors, s'il vous plaît, retirons le Qatar du calendrier de la F1, car quelle valeur apporte-t-il (outre que sur le plan financier) ? Quatre courses au Moyen-Orient, c'est tout simplement trop.

- Ed Hardy

Verstappen assure la deuxième place

Isack Hadjar et Max Verstappen

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen n'a pas pu enchaîner une quatrième victoire consécutive au Qatar, mais la quatrième place obtenue lors d'un week-end difficile avec la RB22 a largement suffi à garantir la deuxième place du championnat pilotes.

L'issue ne faisait guère de doute, puisque Verstappen est arrivé à Losail avec 37 points d'avance sur Lewis Hamilton, troisième, 40 sur Russell et Lando Norris, alors qu'il ne restait que 25 points à prendre lors de la finale d'Abu Dhabi.

Pour un pilote du calibre et de l'ambition de Verstappen, finir vice-champion pourrait ne susciter guère plus qu'un haussement d'épaules et le rappel que cela ne signifie pas grand-chose pour lui. Pour Red Bull, en revanche, c'est une mesure du chemin parcouru par l'équipe cette saison.

Pour sa première année en tant que motoriste, et après des débuts compliqués avec son châssis, l'écurie de Milton Keynes a inversé la tendance pour donner à Verstappen une voiture de nouveau capable de gagner. Il a remporté quatre victoires lors des sept derniers Grands Prix et enchaîné neuf podiums consécutifs de Monza à Las Vegas.

Antonelli et Mercedes ont connu une marche largement sans encombre vers leurs titres respectifs cette année, mais le redressement de Red Bull suggère que Verstappen pourrait disposer des armes pour les défier dès le début de 2027.

- Federico Faturos

Ferrari doit tout recommencer

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Manuel Eletto

Après plusieurs week-ends où l'attention s'était largement portée sur la rivalité entre Charles Leclerc et Hamilton, le Grand Prix du Qatar a montré que Ferrari a des problèmes bien plus importants à résoudre, dans des domaines nécessitant des progrès à court comme à long terme.

Losail a exposé de nombreuses faiblesses de Ferrari, en piste comme en dehors. En qualifications, la SF-26 a eu du mal à amener ses pneus à la température optimale et manquait d'adhérence. Résultat, l'équipe a été la plus lente parmi les top teams, à plus d'une seconde de la pole position et même derrière une Racing Bulls.

Les choses ne se sont pas améliorées en course. Son rythme sur les longs relais n'était pas au niveau des leaders et, pour aggraver encore la situation, un moment coûteux est survenu lors du premier arrêt de Leclerc, qui a duré plus de 12 secondes en raison de difficultés avec la roue avant droite.

Peut-être plus inquiétant encore, Leclerc a décrit l'équilibre de la SF-26 comme "correct", ce qui laisse penser que même les retours des pilotes au volant n'offrent aucune voie claire vers une solution. Si Ferrari espère un jour redevenir la référence en F1, elle a besoin d'une remise à plat complète.

- Juanjo Saez

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