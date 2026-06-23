Comment Mercedes compte réagir face à la menace Ferrari

En Espagne, Mercedes a vu sa série de six victoires consécutives en Grand Prix prendre fin, dominée qu'elle a été par Ferrari et le premier succès de Lewis Hamilton en rouge.

Si un problème de fiabilité a mis un terme à la course du leader du championnat Kimi Antonelli alors qu'il se battait avec son coéquipier George Russell, et si une voiture de sécurité virtuelle tombée au bon moment a également joué en faveur de Hamilton, la Scuderia semblait bien avoir pris l'ascendant ce week-end-là. Un avantage que Mercedes n'avait jusque-là encore jamais réellement lâché depuis le début de la saison.

"Le sentiment général est celui d'un week-end décevant", a déclaré le directeur technique de l'équipe James Allison, dans le podcast Nu Silver Arrows Radio Show de Mercedes, au sujet du Grand Prix de Barcelone.

"D'accord, nous avons décroché un bon podium, mais après avoir remporté toutes les premières courses, terminer avec un abandon pour une voiture et une deuxième place, ce n'est clairement pas le week-end que nous espérions."

"Le premier relais avec George était très solide. Mais ensuite, la performance a chuté dans les deux suivants, ce qui a permis à Lewis de partir sur sa stratégie isolée à trois arrêts, et nous n'avions pas le rythme pour répondre à cela."

"Si la voiture de sécurité virtuelle n'était pas sortie au moment où elle est sortie, cela aurait probablement été une tâche très difficile pour Lewis d'aller chercher la victoire. Néanmoins, nous aurions voulu être dans une position où nous ne dépendions pas des aléas d'une voiture de sécurité ou non. Donc, globalement, nous n'étions tout simplement pas aussi rapides que nécessaire."

Mercedes relativise l'avantage pris par Ferrari à Barcelone Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

L'avantage de Ferrari peut notamment s'expliquer par l'introduction d'un important package d'améliorations sur la SF-26. La Scuderia a ainsi pris les devants à Barcelone, étant la seule équipe de tête à avoir significativement fait évoluer sa monoplace en Catalogne.

James Allison a insisté sur le rôle central du développement dans la hiérarchie actuelle de la Formule 1. Selon le directeur technique, l'écart observé entre les top teams s'explique avant tout par la vitesse à laquelle les écuries parviennent à exploiter une réglementation encore récente et loin d'être pleinement figée.

Le Britannique estime ainsi que les écarts initiaux observés en début de saison peuvent rapidement être comblés dès lors qu'une équipe introduit une évolution d'envergure, ce qui tend à resserrer la lutte aux avant-postes.

"Ferrari a apporté un package de mise à jour assez significatif pour cette course", a-t-il expliqué. "Je pense que ce que vous voyez principalement, c'est que ce sont des règlements très récents."

"Notre voiture a été lancée avec une légère avance en performance sur les autres, un avantage que nous avons pu conserver pendant plusieurs courses. Mais le fait que la réglementation soit encore jeune signifie qu'il est relativement facile, pour l'instant, de trouver de la performance, car les règles ne sont pas encore pleinement exploitées."

Mercedes compte rapidement répondre à l'attaque technique de Ferrari. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Un package de développement significatif vaut à peu près autant que l'écart que nous avions avec les autres voitures en début de saison. Donc, si Ferrari apporte un package sans réponse équivalente de notre côté, cela réduit naturellement cet écart qui semblait confortable. C'est essentiellement ce que nous observons."

Conscient de ce rééquilibrage progressif, Allison a néanmoins tenu à rappeler que Mercedes dispose elle aussi de marges de progression et de développements à venir, dans une bataille où le rythme d'évolution sera décisif sur l'ensemble de la saison.

"Bien sûr, nous ne sommes pas sans ressources dans cette bataille", a-t-il assuré. "Notre voiture recevra également ses propres évolutions. Tant que nous maintenons une forte dynamique de développement à l'usine et que nous les introduisons au bon moment, nous devrions pouvoir rétablir l'avantage que nous avions en début de saison, si notre rythme de développement reste au niveau de celui des autres équipes."