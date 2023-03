Comment Red Bull et Mercedes ont aidé au renouveau d'Aston Martin

Charger le lecteur audio

Au vu du début de saison d'Aston Martin, avec une AMR23 pour le moins étonnante et performante, les yeux se sont tournés vers l'équipe technique responsable d'une progression aussi rapide dans la hiérarchie à une époque où ce genre de cas sont rares en F1. Forcément, beaucoup de regards se sont posés sur Dan Fallows au moment de chercher d'où venait la plus grande influence dans le processus.

Le Britannique fut pendant longtemps, chez Red Bull, l'un des principaux lieutenants d'Adrian Newey, avant de se trouver au cœur d'une bataille juridique pour finalement devenir le nouvel homme fort technique de la structure de Silverstone à partir du mois d'avril 2022. Et, dans sa communication, Red Bull n'a pas manqué de souligner les ressemblances entre les concepts de ses RB18 et 19 et l'AMR23, au point de parler de "trois Red Bull" sur le podium de Bahreïn, non sans rétropédaler.

LIRE AUSSI - Marko clarifie : "Ce n'est pas une accusation" contre Aston Martin

Toutefois, pour Tom McCullough, le directeur de la performance chez Aston, l'arrivée de Fallows, couplée à celle d'une autre figure d'une top team, Éric Blandin au poste de responsable aéro, a été de nature à un mélange des connaissances acquises chez Red Bull et Mercedes avec les autres membres de l'équipe. Le tout pour parvenir justement à la mise en place d'une approche originale estampillée "Aston Martin" dans le développement de la monoplace.

"L'un a travaillé chez Red Bull, l'autre chez Mercedes", a rappelé McCullough à propos de Fallows et Blandin. "Ils voulaient vraiment mettre en place ce que Dan appelle la 'méthode Aston Martin', c'est-à-dire tout écouter, écouter toutes les personnes en interne, obtenir les contributions des deux voies différentes pour développer une voiture et ensuite regarder où nous devons progresser, et regarder ce que nous pensons être la meilleure façon d'y parvenir."

"C'est donc une chose pour laquelle je pense que Dan a été très bon, en disant simplement qu'il fallait toujours regarder ce que font les autres, mais tout en le faisant à sa façon si l'on veut essayer de les battre. C'est le mantra de Dan et Éric depuis le début, du point de vue de l'aérodynamique et du concept. C'est la réalité, et c'est pourquoi les voitures ont l'air très différentes, si vous regardez de nombreux aspects."

Dan Fallows, transfuge de Red Bull, est désormais à la pointe du département technique chez Aston Martin.

McCullough a par ailleurs souligné le rôle essentiel joué par le chief technical officer, Andrew Green (qui a pris du recul sur le programme F1 en début d'année), dans l'intégration des nouvelles recrues dans le staff technique. "Tout au long de l'année dernière, la voiture de cette année a été placée sous la direction d'Andrew Green. Il a donc mis Dan et Éric au courant de la situation du point de vue du développement des performances et de l'aérodynamique. Je pense qu'ils ont été très satisfaits de ce qu'ils ont vu, des outils et des gens."

"Nous étions déjà sur la bonne voie avant leur arrivée, mais ils nous ont apporté un autre niveau d'expérience et de connaissances de la part de deux des meilleures équipes, Mercedes et Red Bull. Ils nous ont apporté beaucoup de compréhension et d'expérience qui nous ont aidés à faire évoluer notre façon de travailler et à nous pousser sans relâche. Je pense qu'il s'agissait en grande partie de créer une atmosphère propice à la réflexion créative, ce que Dan et Éric ont tenu à faire dès le début."

LIRE AUSSI - McLaren débauche un aérodynamicien Aston Martin

"Ils ont été très satisfaits des idées et des informations qui leur sont parvenues, même de la part de personnes déjà en place, et ont été très satisfaits du niveau de ce avec quoi ils ont pu travailler. Je pense donc que cela a été une bonne chose. Ce leadership dans cette direction, cette compétitivité et ce dynamisme, c'est ce qu'Éric et Dan ont vraiment apporté à la fête."

Et la difficile saison 2022 a au moins aidé, selon McCullough, à resserrer les rangs au sein de l'écurie : "L'année dernière, nous avons suivi deux voies en matière de développement. Nous avions pris une certaine direction, ce n'était pas la bonne, nous l'avons acceptée, nous l'avons changée, et ils sont arrivés pendant ce processus. Ils ont accepté, puis se sont emparés de la situation et l'ont suivie. Je pense donc que les relations de travail entre Dan, Éric et Andrew Green l'année dernière, ainsi qu'avec les autres cadres dirigeants, ont été très solides."

"Je pense que, d'une certaine manière, lorsque vous n'êtes pas trop compétitif mais que vous savez où vous voulez en venir, cela aide à rapprocher les gens. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Nous étions tous déçus de ne pas être assez rapides en début d'année. Éric et Dan, en plus d'être très compétents, sont de très bonnes personnes, des êtres humains vraiment honnêtes, et ils veulent vraiment que ce projet fonctionne. Il est donc très facile et agréable de travailler avec eux."

Avec Adam Cooper