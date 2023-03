McLaren débauche un aérodynamicien Aston Martin

Charger le lecteur audio

McLaren a recruté Mariano Alperin, aérodynamicien d'Aston Martin, dans le cadre de ses efforts pour redresser la barre après une première série d'annonces la semaine passée. Le département technique a en effet été restructuré avec le départ du directeur technique James Key et la confirmation de l'arrivée de l'ancien responsable du concept du véhicule de Ferrari, David Sanchez, en 2024. L'arrivée d'Alperin constitue une nouvelle étape dans cet effort.

L'écurie britannique a étudié son organisation à l'hiver, l'une des conclusions de cette analyse étant que la division aérodynamique n'était pas à la hauteur de ses ambitions. Selon les informations de Motorsport.com, l'expansion de ce département a déjà amené à la conclusion d'accords avec 15 personnes, dont certaines sont déjà en fonction alors que les autres devront d'abord aller au terme de leur période de préavis avant de pouvoir travailler du côté de Woking.

Ce recrutement de personnel à responsabilités comprendrait des employés venant notamment de Red Bull, de Ferrari et d'Aston Martin. L'une des figures clés est donc Alperin, qui a joué un rôle dans la transformation récente de l'écurie de Silverstone en ce qui est aujourd'hui le plus proche poursuivant de Red Bull Racing au championnat.

L'Argentin, qui a notamment fait une partie de ses études en France à Toulouse, est en Formule 1 depuis les année 1990 puisqu'il est d'abord passé par AGS, Fondmetal et Minardi avant de rejoindre BAR et de devenir le responsable aéro de Honda de 2006 à 2007. Par la suite, il a rejoint Sauber où il a été à la tête du développement aéro de 2008 à 2019. C'est alors qu'il a été embauché par Aston Martin en tant que chef de la technologie aérodynamique.

Dans le cadre de la restructuration récente de McLaren, la nouvelle équipe technique exécutive annoncée est composée de Sanchez (concept), de Peter Prodromou (aéro) et de Neil Houldey (ingénierie et design), un trio placé sous la responsabilité directe du team principal, Andrea Stella. L'idée est à la fois de changer la dynamique de l'écurie mais également de la mettre en ordre de marche pour profiter au mieux des nouveaux outils (la soufflerie et le simulateur) qui seront pleinement opérationnels dans un futur proche.

Avec Jonathan Noble