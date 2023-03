Williams n'exclut pas de trouver un autre motoriste pour 2026

Charger le lecteur audio

Alors que la refonte du Règlement Technique en 2022 s'est concentrée sur la forme des monoplaces, celle prévue pour 2026 s'attaquera au moteur. Plusieurs changements sur le groupe propulseur sont au programme, mais aussi sur le nombre d'équipes qu'un manufacturier peut fournir. Ainsi, à moins que la FIA n'accorde une dérogation, un motoriste ne pourra plus fournir d'unités que pour trois équipes, dont la sienne si elle existe, à compter de 2026.

Une règle qui va pousser Mercedes à prendre une décision car à l'heure actuelle, on trouve des moteurs de la marque à l'étoile sous le capot de quatre monoplaces : celles de l'écurie d'usine Mercedes, et les clientes Aston Martin, McLaren et Williams.

Cette dernière évalue ses options pour l'avenir, comme l'a confirmé le nouveau directeur James Vowles. "Pour l'instant, nous sommes encore en train de nous assurer que nous comprenons bien toutes les options qui s'offrent à cette équipe", a-t-il expliqué. "Le règlement contient des lignes qui énoncent que, théoriquement, à partir de 2025, un motoriste peut fournir un nombre limité d'équipes. D'ailleurs, ces mêmes règles auraient dû limiter le nombre de clients qu'a [Mercedes] cette année."

"Des discussions sont en cours, mais non, nous ne sommes pas menottés à Mercedes. Nous sommes toujours dans un processus d'analyse. Mais comme toutes les équipes, nous devons prendre une décision assez rapidement. Je pense que ce serait [trop] tard à la fin de l'année donc un peu avant."

Alex Albon au volant de la Williams FW45.

Alors que Vowles est passé de Mercedes à Williams cet hiver, l'ancien responsable de la stratégie de la marque à l'étoile a affirmé que le nom de son ancien employeur n'influencerait pas sa décision : "Comme vous pouvez l'imaginer, il serait stupide de prendre simplement la direction dans laquelle je me sens à l'aise et celle que je connais. Si vous voulez faire repeindre votre maison, vous faites trois devis. Je vous recommande vivement de le faire si vous ne le faites pas. C'est la même chose ici, je veux être sûr de comprendre ce qui est à notre disposition."

En 2026, Ferrari perdra Sauber au profit d'Audi. Le Cheval cabré ne fournira donc plus que deux équipes. Renault, fournisseur d'une seule écurie à ce jour, est à la recherche de clients et pourrait devenir le partenaire d'Andretti-Cadillac si la structure venait à intégrer le championnat. En outre, Red Bull développera son propre moteur, avec le soutien de Ford.

Pour Williams, l'option la plus intéressante est Honda. La marque japonaise est intéressée par une participation en 2026 et doit donc se lancer à la recherche d'un nouveau partenaire.

Avec Adam Cooper

Lire aussi : Porsche met fin à son projet de retour en Formule 1