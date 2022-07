Course - Leclerc se fait peur mais vainc Verstappen

Charger le lecteur audio

Auteur de la pole position puis vainqueur du sprint, Max Verstappen s'élançait de la pole position devant Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Sergio Pérez et Esteban Ocon, pour le 100e Grand Prix de ce dernier. Lewis Hamilton, lui, était huitième sur la grille avec un léger problème de freins résolu avant le départ, tandis que Valtteri Bottas s'est élancé des stands après avoir encaissé une pénalité moteur et changé d'aileron arrière. Tous les pilotes du top 12 ont opté pour les pneus mediums en début d'épreuve ; Zhou, Tsunoda, Vettel et Alonso ont préféré les durs.

Verstappen a aisément conservé la tête de la course à l'extinction des feux, alors que Russell a fait l'intérieur à Sainz au premier virage, l'Espagnol gardant l'avantage en sortant large. Le pilote Mercedes s'est alors retrouvé sous la pression de Pérez, qui a tenté de faire l'extérieur au virage 4 mais a été percuté par la Flèche d'Argent et envoyé en tête-à-queue dans les graviers. Le Mexicain est rentré au stand et a repris la course à presque un tour de son coéquipier. Russell, lui, a écopé de cinq secondes de pénalité.

Verstappen menait donc devant Leclerc, Sainz, Russell, Ocon et les Haas de Kevin Magnussen et Mick Schumacher, ce dernier ayant profité d'un travers de Hamilton à la sortie du premier virage pour prendre l'avantage. "Leur vitesse de pointe est folle", a déploré le septuple Champion du monde à la radio.

Leclerc attaque Verstappen avec succès

Aux avant-postes, Leclerc s'est maintenu dans la zone DRS de Verstappen, a pris son temps et a lancé un premier assaut au dixième tour, par l'intérieur au virage 3, laissant suffisamment de place à l'extérieur à son rival, qui a conservé l'avantage. Le pilote Ferrari a finalement trouvé l'ouverture dans la 12e boucle avec un freinage audacieux par l'intérieur au virage 4. Verstappen est rentré au stand au passage suivant afin de tenter l'undercut... mais a repris la piste huitième, derrière les Haas et Hamilton, qui a alors réalisé un beau dépassement sur Schumacher au virage 7 avant de doubler Magnussen.

Verstappen a mis cinq tours à se défaire de toutes les monoplaces qui le séparaient des Ferrari et comptait alors 20 secondes et demie de déficit sur Leclerc, la perte de temps théorique pour un arrêt au stand étant de 20 secondes. Cinq boucles plus tard, l'écart n'était plus que de 17 secondes, tandis que Sainz était à quatre secondes de son coéquipier.

Leclerc est rentré au stand après 26 des 71 tours, reprenant la piste sept secondes derrière Verstappen mais avec des gommes 13 tours moins usées. Sainz a fait de même au passage suivant, alors que Red Bull a préféré retirer la monoplace de Pérez, toujours dernier. Leclerc a immédiatement tourné plus d'une seconde plus vite que Verstappen et est revenu à moins d'une seconde dès la 32e boucle, trouvant l'ouverture un tour plus tard au virage 3 avec une aisance déconcertante.

"Un tour j'ai de l'adhérence à l'avant, au tour suivant non. La voiture est tellement imprévisible, c'est vraiment fou !" s'est plaint le pilote Red Bull à la radio. Alors qu'il était en train de se faire doubler par Sainz, il est rentré au stand pour un second arrêt après 36 tours, chaussant un nouveau train de durs.

Le moteur de Sainz rend l'âme

Tous les autres concurrents ont également effectué un deuxième arrêt, y compris Leclerc, qui a été équipé de pneus durs à nouveau et est ressorti quatre secondes derrière Verstappen. Sainz a suivi la même stratégie, tous deux à une bonne vingtaine de tours de l'arrivée. Il n'a fallu que quelques boucles au Monégasque pour reprendre la tête, dès le 53e passage.

Hamilton a la particularité d'avoir adopté les mediums pour son dernier relais, contrairement aux autres, et n'a pas caché sa perplexité face à cette stratégie visant à capitaliser sur une éventuelle neutralisation tardive... intervenue lorsque le moteur de Sainz a rendu l'âme avec un feu spectaculaire, mais avec une voiture de sécurité virtuelle.

Leclerc et Verstappen en ont profité pour chausser des mediums, tout comme un Alonso parti 19e, remonté dans le top 10, qui a quand même dégringolé au 14e rang. Leclerc s'est plaint de sa pédale d'accélérateur dans les dix derniers tours, celle-ci ne remontant pas complètement dans les virages, et Verstappen a légèrement réduit l'écart, mais c'était insuffisant et le pilote Ferrari a fait son retour sur le podium après cinq courses consécutives sans top 3, de surcroît sur la plus haute marche.

Deuxième à une seconde et demie de la victoire, Verstappen a limité la casse à merveille devant un public acquis à sa cause, suivi par Lewis Hamilton, bien remonté jusqu'au podium. Mécontent de son rythme dans cette course, George Russell a largement remporté sa bataille avec Esteban Ocon pour la quatrième place, le pilote Alpine ayant réalisé un 100e Grand Prix remarquable. Mick Schumacher a signé son meilleur résultat en F1 en terminant sixième, devant Lando Norris (pénalisé de cinq secondes pour non-respect des limites de la piste), Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo et Fernando Alonso.

L'Espagnol faisait l'objet d'une enquête des commissaires car Alpine aurait relancé sa monoplace en piste dans une condition dangereuse. Zhou Guanyu et Pierre Gasly se sont également attiré les foudres de la direction de course pour leur non-respect des limites de la piste, le Français écopant d'une pénalité supplémentaire pour avoir accroché Sebastian Vettel au virage 4, alors qu'ils étaient tous deux proches des points.

Grand Prix d'Autriche 2022