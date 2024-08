Damon Hill : Sainz et Albon, une "combinaison parfaite" pour Williams

Maintenant que Carlos Sainz a signé chez Williams, nous pouvons commencer à nous imaginer ce que sera l'équipe britannique l'année prochaine, composée du pilote espagnol et d'Alexander Albon.

Actuellement, Williams est en difficulté. À cause d'un gros remaniement interne ayant eu lieu pendant la trêve hivernale, l'écurie a pris du retard dans le développement de sa monoplace de 2024, résultant dans une FW46 bien trop lourde et des évolutions qui tardent à arriver.

Williams tente toujours d'alléger sa voiture, mais reste tout de même en bas de tableau pour le moment. Albon avait lui-même dressé un bilan de mi-saison décevant, mais s'attend à remonter la pente après l'été. Avant le Grand Prix des Pays-Bas qui marquera le retour de la F1, l'équipe se classe neuvième au championnat constructeurs avec seulement quatre points inscrits.

Logan Sargeant a dû rouler avec une voiture moins développée après l'accident d'Albon en Australie, car l'équipe ne disposait pas d'assez de pièces de rechange. Photo de: Williams F1

Damon Hill, Champion du monde 1996 avec Williams, voit l'association entre Sainz et Albon d'un très bon œil. Il pense que les deux pilotes seront un énorme atout pour l'équipe et lui permettra de reprendre du poil de la bête.

"C'est très important de mettre deux personnes ensemble qui travaillent ensemble dans une équipe comme Williams au stade où elle est maintenant, vous avez besoin de ces gars-là pour travailler ensemble", a déclaré Hill à The Independent au sujet d'Albon et Sainz. "Je pense qu'ils forment une combinaison parfaite. Je peux les voir tous les deux, ce sont des individus assez adultes, compétitifs et travailleurs. Je pense qu'ils vont se compléter brillamment."

Lire aussi : Formule 1 Williams s'attaquera à trois domaines clés après la pause estivale

James Vowles ne semble donc pas être le seul à tenir Sainz en grande estime. Le directeur de Williams avait récemment déclaré considérer l'Espagnol comme "l'un des quatre meilleurs pilotes" de la grille. Damon Hill aussi estime que le travail et le sérieux de l'actuel pilote Ferrari font de lui un très bon candidat pour remettre l'équipe basée à Grove sur les rails.

"Il est très sérieux, Carlos", a ajouté Hill. "Je pense que c'est ce que les gens ressentent chez lui. C'est aussi un travailleur acharné. Je les connais bien, son père et lui, et ce sont des gens sérieux. Ce ne sont pas des gens qui prennent la Formule 1 comme une sorte d'amusement. Carlos travaille dur et il est à la hauteur."