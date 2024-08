Williams s'attaquera à trois domaines clés après la pause estivale

Cette année, Williams a tenté de concevoir une voiture plus compétitive et plus polyvalente sur l'ensemble des tracés du calendrier. Un effort qui s'est avéré inefficace puisque l'écurie britannique pointe à l'avant-dernière position du classement des constructeurs, devant une équipe Sauber en pleine transition.

Après 14 manches disputées, Williams ne compte que quatre points au championnat, grâce à deux neuvième positions d'Alex Albon à Monaco et en Grande-Bretagne. À titre de comparaison, l'écurie basée à Grove possédait 21 points après le même nombre de manche la saison passée, soit 17 unités de plus.

En 2023, la Williams FW45 excellait sur les pistes à faible appui, une caractéristique qui a permis à Alex Albon de récolter un certain nombre de points, notamment au Canada et en Italie, où le pilote thaïlandais avait franchi la ligne d'arrivée à la septième position. Mais cette saison, la FW46 ne s'est montrée compétitive sur aucun circuit.

Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Trois domaines d'améliorations

Depuis son arrivée au sein de Williams en tant que directeur d'équipe, James Vowles a de nombreuses fois rappelé que le retour de l'écurie britannique aux avant-postes se ferait sur du long terme. Williams, qui a récemment signé Carlos Sainz pour les deux prochaines saisons, devrait apporter plusieurs évolutions après la pause estivale. Des améliorations qui porteront sur trois domaines clés : l'aérodynamique, les suspensions et le poids de la voiture.

"Nous avons des mises à jour à venir après cette pause estivale. J'espère à Zandvoort et j'espère à nouveau à Bakou ou à la course qui suivra Bakou, c'est-à-dire à Singapour", a déclaré Vowles à Spa. "Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des chiffres substantiels qui devraient nous aider à nous battre pour des points."

"C'est possible grâce à un certain nombre de choses. Il s'agit de mises à jour aérodynamiques, d'une mise à jour de la suspension et vous allez voir le poids de la voiture se réduire. Il s'agit donc fondamentalement de trois voies principales."

"Dans le monde de la Formule 1, ce sont de grands pas, mais ma réticence est que vous avez VCARB qui avait une mise à jour et l'a enlevée, Mercedes avait une mise à jour et l'a également enlevée. Normalement, on ne voit pas ça, les équipes ont confiance en ce qu'elles font."

Objectif 2025

Dans un objectif à long terme, James Vowles a déclaré que les équipes de Grove étaient déjà penchées sur la saison 2025. Cela permet notamment de se concentrer un peu plus tôt sur la nouvelle règlementation qui fera ses débuts en 2026. Une telle anticipation est une nouveauté pour Williams, selon son directeur.

"Nous investissons également pour 2025, donc notre voiture dans la soufflerie n'est pas la voiture de 2024, cela fait quelques mois que c'est celle de 2025", a-t-il expliqué. "La raison pour laquelle nous faisons cela n'est pas parce que je crois en 2025, mais car je veux mettre la voiture de 2026 dans le tunnel dès que possible, tout en ayant une saison 2025 raisonnable."

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tout ce que nous faisons, ce sont essentiellement des emprunts à terme pour que tout soit obtenu le plus rapidement possible jusqu'en 2026. Avec les ressources supplémentaires, nous avons maintenant des membres de l'équipe qui se concentrent sur 2024, 2025, 2026 et un peu de 2027 en même temps."

"C'est un changement pour Williams, nous étions plus habitués à travailler un an à l'avance ou même sur l'année en cours. Et comme vous pouvez l'imaginer, lorsque vous faites cela au sein de l'organisation, il faut du temps pour s'adapter. Rien de ce que je vous ai dit ici n'est spécial. Mercedes le fait, Red Bull le fait, mais pour Williams, c'est un grand départ."