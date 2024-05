Le développement du moteur Honda 2026 avance "comme prévu"

Honda a passé les six dernières saisons en tant que partenaire de Red Bull, que ce soit officiellement ou officieusement, et a connu le succès grâce aux trois titres de Champion du monde obtenus par Max Verstappen. Cependant, ayant signé un nouveau contrat avec l'écurie Aston Martin, la marque japonaise a redoublé d'efforts pour le développement de son moteur qui sera soumis au nouveau règlement 2026.

Grâce à sa connaissance des moteurs V6 à combustion interne actuellement utilisés, Honda a choisi de concentrer ses efforts sur la mise en place de l'infrastructure électrique. Cela se traduit par une répartition à peu près égale entre le moteur à combustion interne et la puissance électrique, soutenue par un MGU-K de 350 kW, tandis que le MGU-H monté sur le turbo a été supprimé dans le nouveau règlement.

"Jusqu'à présent, tout se déroule comme prévu. Bien sûr, nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais tout est conforme à nos propres attentes", explique Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation, dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com. "Nous nous concentrons d'abord sur l'aspect électrique du moteur, et donc sur les pièces du moteur électrique et sur la batterie. Ce travail est tout à fait en ligne avec les objectifs que nous nous sommes fixés. Parallèlement, nous développons bien sûr le moteur à combustion interne mais à ce stade, il ne s'agit pas encore d'un V6. Il s'agit pour l'instant d'un monocylindre."

Cette approche diffère de celle adoptée par Red Bull pour son propre projet, en partenariat désormais avec Ford, qui a choisi de repartir de zéro et de développer un tout nouveau moteur à combustion interne.

Photo by: Motorsport.com / Japan

Bien que Honda ait officiellement quitté la F1 en tant que fournisseur d'unités de puissance à part entière fin 2021, le motoriste a conservé son partenariat avec Red Bull par le biais de sa branche Honda Racing et a pu continuer la construction de son unité de puissance actuelle à la suite d'un gel des règlements.



Koji Watanabe a expliqué qu'une grande partie du personnel de Honda avait été envoyée sur d'autres projets à la suite de l'abandon partiel de la compétition après 2021, ce qui a nécessité le recrutement de nombreux employés pour soutenir le nouveau projet de 2026.



HRC a également fondé une nouvelle société au Royaume-Uni avec l'intention d'entretenir et de préparer les nouveaux groupes moteurs 2026 d'Aston Martin. La société américaine HRC USA (anciennement Honda Performance Developments), qui dirige le projet des moteurs de la marque utilisés en IndyCar et en IMSA, sera également impliquée.



"Lorsque nous avons annoncé que nous mettions fin à nos activités en F1, la plupart des ingénieurs ont quitté le département F1. Tous les ingénieurs importants ont été affectés à d'autres projets, notamment Honda Mobility", a déclaré M. Watanabe. "Par conséquent, nous avons dû combler tous ces postes. Bien que ce ne soit pas tout à fait les mêmes personnes, certaines sont restées, mais c'était un peu plus difficile [de recruter] pour d'autres postes et il faut un peu plus de temps."



"Nous avons enregistré la société [HRC UK], mais nous n'avons pas encore décidé du lieu exact [où l'implanter]. Nous avons enregistré la société [en Angleterre] principalement parce que nous voulons embaucher du personnel au Royaume-Uni. Ces choses-là prennent du temps, car il faut parfois faire face à une période de préavis [pour certains employés]. C'est pourquoi nous voulons commencer à embaucher du personnel en Angleterre cet été, et c'est pourquoi nous nous sommes déjà enregistrés [en tant qu'entreprise]."