EL1 - Hamilton démarre en fanfare

Un an après le come-back inattendu du Grand Prix de Turquie de Formule 1, les pilotes posent de nouveau leurs valises près du Bosphore. Le ciel est nuageux au coup d'envoi de la première séance d'essais libres et les températures sont assez bonnes pour un mois d'octobre : 19°C dans l'air et 29°C sur la piste. Comparable à une patinoire en 2020, le tarmac a été traité cette année pour offrir un meilleur niveau d'adhérence.

Le week-end débute par une nouvelle importante : Lewis Hamilton monte un quatrième moteur à combustion interne. Le leader du championnat est donc pénalisé et reculera de dix places sur la grille de dimanche. Chaussé des pneus tendres, il se charge de prendre le meilleur temps provisoire. Son tour en 1'27"439 est déjà plus rapide que la meilleure marque du week-end en 2020 ! Son rival Max Verstappen, qui roule dans une Red Bull blanche en hommage à Honda, améliore peu après (1'26"991), en pneus tendres également.

La partie de tennis entre Hamilton et Verstappen se poursuit : après dix minutes de séance, le septuple Champion du monde est de nouveau en tête, cette fois-ci avec un 1'26"043 puis un 1'24"511, toujours avec les pneus tendres. Esteban Ocon est quant à lui avec les pneus durs mais cela semble réussir au Français puisqu'il s'immisce dans la lutte pour le meilleur temps.

Deuxième, Ocon est le plus rapide des rares pilotes en pneus durs (1'24"909). Lando Norris, malheureux à Sotchi, opte pour les pneus mediums et décroche le cinquième temps provisoire (1'26"026), ce qui le place en tête chez les pilotes roulant avec la gomme jaune.

Une petite pause est observée peu avant le cap de la mi-séance. À la reprise de l'action, tous les pilotes testent les pneus tendres. Lorsque Hamilton reprend la piste, le pilote Mercedes améliore son temps à plusieurs reprises jusqu'à atteindre 1'24"178. Son plus proche poursuivant, Verstappen, accuse un retard de quatre dixièmes et devance d'une courte tête Charles Leclerc. Ocon quitte le top 5 sans améliorer son meilleur temps personnel établi en pneus durs.

Après un nouveau passage au stand, on observe quelques pilotes reprendre les enveloppes mediums et dures. Aucun n'améliore cependant et Hamilton repart avec le meilleur temps de la matinée, devant Verstappen et Leclerc. Valtteri Bottas et Carlos Sainz complètent le top 5 tandis qu'Ocon échoue à ses portes. À noter que plusieurs chronos ont été effacés à la suite du non-respect des limites de la piste, matérialisées par la ligne blanche, aux virages 6 et 14.

Grand Prix de Turquie - Essais Libres 1