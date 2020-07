EL1 - Hamilton se remet vite dans le bain, Ferrari discret

C'est sous un ciel nuageux et dans un paddock bien moins rempli que d'habitude, protocole COVID-19 oblige, que débute officiellement la saison 2020 de Formule 1, trois mois et demi après ce qui aurait dû être son véritable lancement, au GP d'Australie. Sur la piste, un peu d'humidité est à signaler après une nuit pluvieuse, mais les trajectoires sont plutôt sèches au moment d'entamer la journée, en partie grâce au roulage des F3 peu avant.

Ce sont les McLaren de Carlos Sainz et Lando Norris qui ouvrent le bal des tours d'installation, suivies plus ou moins immédiatement par la plupart des pilotes, sous un ciel restant menaçant. Les Mercedes, désormais noires, sont les dernières à entrer en lice, avant une pause d'une dizaine de minutes sans voitures sur le tracé, rompue par une des stars de l'intersaison virtuelle, Lando Norris.

Sainz réalise 1'10"2, le premier temps de cette campagne, bien vite battu par Valtteri Bottas en 1'08"9 puis Norris en 1'08"2. Le Finlandais reprend les commandes en 1'07"5 alors que quelques gouttes sont signalées et incitent la Mercedes et les McLaren à rejoindre les stands. Une majorité de pilotes ressortent ensuite en pneus intermédiaires, ce qui ne semble pas tout à fait être une bonne idée sur une piste globalement sèche. Romain Grosjean se plaint d'un problème de freins.

Après la première demi-heure, Lewis Hamilton ajoute son nom à la liste des pilotes ayant signé un temps. En gommes dures (blanches), le sextuple Champion du monde se hisse à 0"023 de son équipier avant de faire mieux avec 1'06"9 puis 1'06"7. Alors qu'il était en passe de prendre la meilleure marque, en pneus tendres (rouges), Sergio Pérez rentre au stand : de la fumée s'est échappée de l'arrière de sa Racing Point. Une réminiscence des problèmes techniques rencontrés par Mercedes lors des essais hivernaux ? En tout cas son passage par le box ne dure pas très longtemps.

Cinquante minutes avant la fin de séance, Ferrari s'invite sur la feuille des temps. Lance Stroll prend provisoirement la tête en 1'06"6, mais son temps est annulé après un hors-piste au virage 9, avant que Hamilton se réalise 1'06"5. Sainz améliore la meilleure marque de 0"006. Mais le #44 ne lui laisse pas longtemps cet avantage, en inscrivant un 1'06"2, toujours en pneus durs. Sebastian Vettel revient à 0"138 avec les enveloppes mediums (jaunes).

Peu après la mi-séance, Stroll se classe en première place mais le Canadien est vite délogé par Daniel Ricciardo, en 1'06"0, lui-même finalement devancé par Pérez de 0"023. Stroll s'intercale, à 0"022 de son équipier. Pérez améliore encore, avec un temps de 1'05"8 puis 1'05"7, en tendres. Bottas, qui a chaussé les pneus rouges à son tour, met tout le monde d'accord avec 1'05"4 puis 1'05"1. Dans son premier tour lancé avec les mêmes pneus, Hamilton s'offre un 1'04"9 avant 1'04"8. Il est à noter que Bottas a ostensiblement utilisé le système DAS, ce qui pourrait motiver certains concurrents de Mercedes à interroger les commissaires techniques sur sa légalité.

Une demi-heure avant la fin de séance, la Haas de Grosjean est toujours dans le garage et sur tréteaux, il est le seul pilote sans temps. De nouveau, de la fumée s'échappe légèrement de la Racing Point de Pérez, mais visiblement rien de grave. La fin de séance est marquée par du roulage de fond pour les écuries. Petit souci à signaler du côté d'Esteban Ocon, qui perd dans la ligne droite principale un élément de carrosserie, provenant visiblement de la région du déflecteur. Le Virtual Safety Car est déployé très brièvement pour qu'un commissaire le retire.

Un quart d'heure avant la fin d'une séance jusque-là plutôt discrète pour lui et son équipe, Max Verstappen se signale par un tête-à-queue à la sortie du virage 1, sans dommages ; le Néerlandais signe peu après le troisième temps, à six dixièmes de Hamilton. Autre petit incident, quelques instants plus tard, quand Daniil Kvyat part en tête-à-queue dans le dernier virage, juste devant la Williams de George Russell, surpris mais qui évite la collision.

En toute fin de séance, Haas parvient finalement à offrir à Grosjean un petit tour en piste après des EL1 placés sous le signe du travail sur la voiture. Si les Red Bull se sont montrées en fin de séance avec quelques améliorations, les Ferrari ont en revanche été bien plus discrètes et se sont lovées dans le milieu de classement.

Grand Prix d'Autriche - Essais Libres 1