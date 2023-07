EL1 - Max Verstappen donne le ton

Format sprint oblige, les pilotes et équipes n'ont eu qu'une seule heure d'essais pour se familiariser au Red Bull Ring, peaufiner les réglages et, pour certains, valider les nouvelles pièces avant le parc fermé et les qualifications de l'après-midi.

Une fois le feu passé au vert au bout de la voie des stands, la piste a été rapidement prise d'assaut. Max Verstappen s'est chargé de signer le premier le meilleur temps provisoire avant d'être détrôné par son coéquipier Sergio Pérez (1'07"111). À noter que les deux pilotes Red Bull étaient chaussés des pneus durs alors que la plupart des pilotes préféraient les gommes mediums. C'était aussi le cas des Mercedes, troisième avec Hamilton (+0"093) et sixième avec Russell (+0"420).

Après dix minutes, Verstappen reprenait le commandement en 1'06"961 tandis que les Williams d'Alexander Albon et Logan Sargeant étaient encore dans le garage, sans avoir effectué le moindre tour chronométré. Cela faisait partie du programme de l'écurie toutefois. Quelques instants plus tard, Fernando Alonso améliorait la marque de Verstappen en 1'06"656 (pneus mediums).

Désireux de bien performer en Autriche, Ferrari était alors aux abonnés absents. Avec leurs pneus durs, Charles Leclerc et Carlos Sainz ne parvenaient pas à se faire une place dans le top 10, avec une sortie de piste bénigne pour le Monégasque dans le dernier virage. Esteban Ocon est également parti à la faute dans cette courbe.

À mi-séance, c'est Hamilton qui était en tête du classement provisoire (1"06"416), le Britannique comptait 18 centièmes d'avance sur Verstappen et 24 sur Alonso. Des simulations de relais de course, toujours avec les pneus durs et mediums, étaient alors en cours. Enfin en piste, les pilotes Williams étaient quant à eux chaussés des tendres.

Les relais de course se sont prolongés au détriment des relais de qualifications compte tenu du format sprint appliqué ce week-end. Certains ont tout de même eu l'occasion d'enfiler les gommes tendres pour des tours rapides lors des dix dernières minutes. De quoi permettre aux pilotes Ferrari de remonter au classement : Leclerc a momentanément pris les commandes en 1'06"209 avant d'être détrôné par Verstappen, en mediums (1'06"084). À noter que le Néerlandais est allé au-delà des limites de piste dans le dernier virage lors de son tour, chose qui ne sera plus permise à partir des qualifications.

Une autre Ferrari, celle de Sainz, est allée encore plus vite toutefois. Sainz a signé le premier 1"05 du week-end (1"05"983) à l'aide des tendres, reléguant Verstappen à un dixième et Leclerc, Hamilton et Pérez à deux dixièmes. Suivaient les Aston Martin de Stroll et Alonso.

Un ultime effort a vu Verstappen renforcer son autorité avec un temps de 1"05"742. Sainz redescendait en deuxième position, à deux dixièmes du Néerlandais. Leclerc, qui a amélioré sa marque, restait troisième à deux dixièmes. Hamilton, Pérez, Stroll, Magnussen, Alonso, Russell et Zhou ont complété le top 10. Une hiérarchie susceptible de bouger au moment des qualifications puisque, outre Verstappen, Pérez, Alonso, Ocon et Norris n'ont pas chaussé les pneus tendres lors de ces EL1.

