EL1 - Verstappen frappe le premier, Hamilton en retard

Le départ de la course ne sera donné que dimanche après-midi mais dès cette première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, tous les regards sont braqués sur Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux prétendants au titre comptent le même nombre de points au championnat, 369,5 unités, et doivent en découdre pour la toute dernière fois de l'année sur le circuit de Yas Marina.

L'an dernier, Verstappen s'était imposé aux Emirats mais entre-temps, le circuit a changé : la section lente du premier secteur a été profondément modifiée, la suite de chicanes du deuxième secteur a été remplacée par une longue courbe à gauche inclinée, l'angle des virages de l'hôtel ont été agrandis et les vibreurs ont été remplacés par ceux vus au Qatar. Les pilotes titulaires, exceptionnellement accompagnés par Jack Aitken (dans la monoplace de George Russell) ce matin, découvrent donc un nouveau circuit !

Après quelques tours de reconnaissance, Hamilton est le premier à dégainer. Le Britannique s'empare du meilleur temps provisoire en 1'27"148 avec les pneus tendres. La marque est ensuite abaissée à 1'26"463, toujours avec les tendres, par Verstappen. Hamilton puis Fernando Alonso améliorent, le double Champion du monde occupant la tête au bout d'un quart d'heure de roulage avec un chrono de 1'26"271.

La gomme tendre est la plus populaire dans cette première séance. Celle-ci offre les meilleures performances mais son comportement est capricieux : par deux fois, Valtteri Bottas tire tout droit au premier virage et Esteban Ocon manque d'embrasser le rail à la sortie du virage 14, en passant sous l'hôtel. Beaucoup de pilotes sont également sortis de la piste dans le dernier virage, ce qui a provoqué l'annulation de leur temps.

En dépit d'un problème avec sa colonne de direction, Verstappen est le premier pilote à rouler dans les 85 secondes (1'25"602 puis 1'25"300). À sa poursuite, Hamilton échoue à battre ces deux meilleurs temps, accusant à chaque fois un retard de deux dixièmes.

Le circuit redevient silencieux peu avant la mi-séance. Le top 10 provisoire voit Verstappen en tête, Hamilton, Pérez et Bottas, Alonso, Tsunoda, Ocon, Vettel, Gasly et Stroll à sa poursuite. Lando Norris remonte ensuite dans les dix meilleurs tandis que les pilotes Ferrari sont à la traîne. Selon Carlos Sainz, la direction prise dans les réglages est la mauvaise.

Au terme d'un nouvel effort, Hamilton améliore son temps mais, encore une fois, c'est moins rapide que la marque de Verstappen. Le Néerlandais finit par enfoncer le clou avec des secteurs en violet et un nouveau meilleur temps (1'25"009). Après cela, les pilotes se concentrent sur les longs relais.

Verstappen rentre donc au garage avec le meilleur temps de la séance. Ce n'est pas Hamilton qui le suit mais Bottas, avec deux dixièmes de retard. Hamilton n'est que troisième, à plus de trois dixièmes. Pérez et Tsunoda, quatrième et cinquième, accusent un retard similaire. Alonso, Gasly, Leclerc, Sainz et Vettel complètent le top 10.

La séance a été relativement calme concernant les incidents. Kimi Räikkönen, qui tire sa révérence ce week-end, est parti en tête-à-queue au nouveau virage 9 sans endommager sa monoplace. Même chose pour Sebastian Vettel, cette fois-ci au virage 15. Ocon a quant à lui connu quelques problèmes avec son moteur et sa boîte de vitesses, qui est restée bloquée au point mort pendant quelques secondes.

Grand Prix d'Abu Dhabi - Essais Libres 1