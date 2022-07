EL2 - Ferrari une demi-seconde plus rapide que Red Bull

Charger le lecteur audio

Après le meilleur temps de Charles Leclerc en Essais Libres 1, c'est son coéquipier Carlos Sainz qui a pris l'avantage en cette fin d'après-midi au Castellet, lors d'une nouvelle séance studieuse.

La grande majorité des concurrents se sont concentrés sur les pneus mediums lors de la première demi-heure, avec le meilleur temps pour Max Verstappen en 1'34"172, un dixième devant Charles Leclerc. George Russell accusait six dixièmes de retard, alors que le reste du peloton était relégué à neuf dixièmes, Pierre Gasly en tête. Le Français s'est fait remarquer en lançant à la radio de manière un poil excessive, après avoir rencontré du trafic : "Qu'est-ce qu'il fait, cet idiot ? C'est la première fois qu'il pilote ou quoi ?" C'est probablement Kevin Magnussen qui était visé.

Sachant peut-être qu'il n'allait pas faire les qualifications en raison d'une pénalité moteur et n'avait donc pas besoin de ces gommes-là, Carlos Sainz a été le premier à chausser les pneus tendres, avec un 1'33"322, mais ce chrono n'a pas résisté à Leclerc en 1'33"136. Sainz a toutefois riposté en 1'32"527, avec l'aspiration d'une AlphaTauri dans la ligne droite des stands. Cette référence n'a pas été battue, Leclerc s'en approchant en 1'32"628 tandis que Verstappen était relégué à 0"550. Cependant, il est toujours difficile de tirer des conclusions des essais libres.

George Russell et Lewis Hamilton (remplacé par Nyck de Vries en EL1) complétaient le top 5 complétaient le top 5 devant Lando Norris, Pierre Gasly et Kevin Magnussen, avec une séance plutôt prometteuse quant aux performances des évolutions McLaren, AlphaTauri et Haas. Du côté de la petite Scuderia, c'étaient les premiers tours de roue de Yuki Tsunoda (14e) avec les nouvelles pièces, seul Gasly les ayant utilisées ce matin.

À noter le tête-à-queue à très haute vitesse de Mick Schumacher au Beausset. Le pilote Haas est parvenu à se remettre dans la bonne direction sans toucher le mur, dont il s'est toutefois beaucoup rapproché.

Grand Prix de France - Essais Libres 2