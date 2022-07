De Vries remplace Hamilton pour les EL1 du GP de France

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton ne participera pas aux Essais Libres 1 du Grand Prix de France, en vertu de la nouvelle réglementation sportive. Cette dernière impose en effet aux écuries de placer un rookie dans chacune de leurs monoplaces au moins une fois dans l'année, quelle que soit la séance. Le septuple Champion du monde, double vainqueur au Castellet, a choisi de faire l'impasse sur celle-ci.

Pour l'heure, rares sont les équipes qui ont déjà engagé des pilotes ayant le statut de débutant sur un Grand Prix en 2022 : il n'y a que Williams et Red Bull à Barcelone, avec Nyck de Vries et Jüri Vips, ainsi qu'évidemment Alfa Romeo avec Zhou Guanyu à Bahreïn.

Pilote de réserve Mercedes, Nyck de Vries va en profiter pour découvrir cette fois la W13 de l'écurie octuple Championne du monde en titre. Il sera ainsi au volant de la monoplace de Hamilton, ce qui signifie que George Russell devra céder son baquet plus tard cette saison, probablement au profit du Néerlandais encore une fois. L'autre réserviste de Mercedes, Stoffel Vandoorne, est évidemment bien trop expérimenté pour être considéré comme un rookie.

Champion en titre de Formule E avec la marque à l'étoile, De Vries occupe actuellement la huitième place dans le championnat tout électrique, à l'issue d'une course brouillonne à New York. Il a remporté deux victoires cette saison mais n'a jamais fini dans le top 5 lors des dix autres épreuves déjà disputées. Le champion F2 2019 accuse ainsi un déficit de 72 unités sur le leader, son coéquipier Stoffel Vandoorne, à quatre manches du but.