EL2 - Tout va bien pour Verstappen, Gasly finit dans le mur

Sous un ciel toujours nuageux et dans une forte humidité, avec 28°C dans l'air et 40°C sur la piste, la seconde séance du GP du Japon débute à Suzuka. Les pilotes disposent à nouveau de pneus prototypes C2 pour 2024, comme lors des EL1.

C'est d'ailleurs avec ces enveloppes non marquées que les premiers pilotes signent des temps, George Russell, Carlos Sainz, Alexander Albon, Sergio Pérez (mediums) et Valtteri Bottas se hissant tour à tour aux commandes au cours des cinq premières minutes. Seul pilote chaussé des tendres en ce début de séance, Max Verstappen met vite tout le monde d'accord, en 1'31"377. En mediums, Lando Norris se positionne à 0"7 et Albon à 0"9.

Au moment où le premier quart d'heure est franchi, Leclerc revient à trois dixièmes de Verstappen, mais en mediums. Sainz se classe troisième provisoire à sept dixièmes, juste devant Norris. Les Mercedes chaussent enfin les tendres, après n'avoir pas daigné les utiliser en EL1 : Russell échoue à quasiment sept dixièmes, Lewis Hamilton à huit.

Après 25 minutes de séance, Norris chausse les tendres et se hisse en tête, en 1'31"152. Cela ne dure pas très longtemps puisque, quelques instants après, Charles Leclerc fait mieux de 0"144 et surtout, Verstappen règle à nouveau les débats en 1'30"688, trois dixièmes devant Leclerc, quatre devant Norris, cinq devant Sainz et six devant Russell. Alonso, Albon, Piastri, Pérez et Bottas complètent le top 10 à ce stade. Hamilton est loin du compte, à plus d'une seconde.

Le dernier tiers de séance voit les pilotes se consacrer aux habituelles simulations de longs relais. Roulage qui ne va pas vraiment profiter à Zhou Guanyu, victime d'un problème de frein qui le cloue au garage.

La séance s'achève lorsque le drapeau rouge est brandi, deux minutes avant la fin du chrono, pour une sortie de piste de Pierre Gasly dans le second Degner : après avoir bloqué un pneu, le Français a quitté le circuit avant d'aller, à assez faible vitesse, longer puis taper le mur, brisant notamment son aileron avant et son demi-train avant gauche.

Grand Prix du Japon - Essais Libres 2